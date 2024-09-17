Бывшему ангелу Victoriaʼs Secret и топ-модели Бьянке Балти диагностировали рак

В частности, модель сообщила, что обратилась в скорую помощь с жалобами из-за болей в нижней части живота. После обследования у нее обнаружили рак яичников 3-й стадии.

„В прошлое воскресенье я зарегистрировалась в отделении скорой помощи, чтобы выяснить, что моя боль внизу живота была 3-й стадией рака яичников“, — написал Балти в Instagram. „Это была неделя, полная страха, боли и слез, но в основном любви, надежды, смеха и силы“

Несмотря на свой диагноз, Балти показала селфи с медицинскими работниками и близкими, которые посещали ее в больнице, демонстрируя позитивный настрой и настрой на борьбу с болезнью.

„У меня впереди долгое путешествие, но я знаю, что я преодолею это. Для меня, моих близких (мои дочери вверху списка) и всех вас, кому нужна сила, вы можете одолжить немного моих, потому что у меня их много“, — добавила модель.

Известно, что лечение рака яичников, как правило, предусматривает хирургическое вмешательство и химиотерапию.

Это не первый случай, когда Балти делится проблемами со здоровьем. Еще в конце 2022 года модель обнаружила, что является носителем гена BRCA1. Она узнала, что у нее 50-процентный шанс диагностировать рак груди и 30-процентный шанс диагностировать рак яичников. В результате ей в декабре 2022 года сделали профилактическую двойную мастэктомию.

„Я еще не болела, но я знала, что вероятность того, что когда-то я заболею, была намного выше“, — сказала она Vogue в марте. „Теперь у меня была свобода воли что-то с этим сделать“.

Заметим, что у модели уже есть две дочери: в 2007 году она родила Матильду Лучиди от ассистента фотографа Кристиана Лучиди. Уже в апреле 2015 года у модели родилась еще одна дочь Миа Макрей от с Мэттью Макрея.