Почему женщины предпочитают отправлять свои сексуальные фотографии? Исследование дает неожиданный ответ

Учёный Аризонского университета Морган Джонстонбау недавно исследовал, что мотивирует молодых людей отправлять сообщения сексуального характера и различаются ли мотивы у мужчин и женщин.

Для исследования Джонстонбау попросил более 1000 студентов из семи университетов заполнить онлайн-опрос, в котором изучались причины их участия в секстинге. Он сосредоточился на двух основных мотивах: внешнем давлении делиться изображениями и желании почувствовать себя более уверенно, отправляя сексуальные фотографии.

Наиболее распространённой причиной отправки обнажённых или полуобнажённых фотографий среди женщин (73%) и мужчин (67%) была схожа — желание возбудить другого человека. Также 40% женщин и мужчин заявили, что отправляли фото по просьбе получателя. Джонстонбау был удивлён, что мужчины тоже испытывали внешнее давление. „Кажется, что мужчины тоже чувствуют давление в плане обмена фотографиями“, — отмечает учёный.

Однако женщины в четыре раза чаще отправляют фотографии, чтобы избежать потери интереса со стороны мужчины или помешать ему смотреть на фото других людей.

Это указывает на давнее лицемерие, связанное с сексуальной жизнью. „На основе существующей литературы по интимным отношениям и секстингу я ожидал, что женщины будут испытывать больше давления в плане обмена изображениями своего тела, чем мужчины в среднем“, — говорит Джонстонбо.

Он обнаружил, что женщины в четыре раза чаще отправляют сексуальные сообщения или фото, чтобы почувствовать себя более сильными. Женщины в два раза чаще отправляют фотографии, чтобы повысить свою уверенность. „Женщины могут чувствовать себя более уверенными, занимаясь секстингом, так как это создаёт пространство, где они чувствуют себя в безопасности, выражая свою сексуальность и исследуя своё тело“, — предполагает Джонстонбау.