Почему женщины предпочитают отправлять свои сексуальные фотографии? Исследование дает неожиданный ответ(8)
Секстинг, или отправка сексуальных фотографий и сообщений, стал широко распространенным явлением. Почему мы отправляем такие фотографии и сообщения? Просто ли это похоть, или за этим стоит более глубокий мотив, заставляющий нас нажимать кнопку „отправить“?
Учёный Аризонского университета Морган Джонстонбау недавно исследовал, что мотивирует молодых людей отправлять сообщения сексуального характера и различаются ли мотивы у мужчин и женщин.
Для исследования Джонстонбау попросил более 1000 студентов из семи университетов заполнить онлайн-опрос, в котором изучались причины их участия в секстинге. Он сосредоточился на двух основных мотивах: внешнем давлении делиться изображениями и желании почувствовать себя более уверенно, отправляя сексуальные фотографии.
Наиболее распространённой причиной отправки обнажённых или полуобнажённых фотографий среди женщин (73%) и мужчин (67%) была схожа — желание возбудить другого человека. Также 40% женщин и мужчин заявили, что отправляли фото по просьбе получателя. Джонстонбау был удивлён, что мужчины тоже испытывали внешнее давление. „Кажется, что мужчины тоже чувствуют давление в плане обмена фотографиями“, — отмечает учёный.
Однако женщины в четыре раза чаще отправляют фотографии, чтобы избежать потери интереса со стороны мужчины или помешать ему смотреть на фото других людей.
Это указывает на давнее лицемерие, связанное с сексуальной жизнью. „На основе существующей литературы по интимным отношениям и секстингу я ожидал, что женщины будут испытывать больше давления в плане обмена изображениями своего тела, чем мужчины в среднем“, — говорит Джонстонбо.
Он обнаружил, что женщины в четыре раза чаще отправляют сексуальные сообщения или фото, чтобы почувствовать себя более сильными. Женщины в два раза чаще отправляют фотографии, чтобы повысить свою уверенность. „Женщины могут чувствовать себя более уверенными, занимаясь секстингом, так как это создаёт пространство, где они чувствуют себя в безопасности, выражая свою сексуальность и исследуя своё тело“, — предполагает Джонстонбау.
Интересно, что результаты немного отличались, если рассматривать поведение женщин, принадлежащих к сексуальным меньшинствам. Исследование показало, что у гетеросексуальных женщин вероятность отправки фотографий для удовлетворения просьбы или из страха потери интереса была выше, в то время как женщины из сексуальных меньшинств чаще отправляли фото для повышения своей уверенности.
Это демонстрирует сексуальное лицемерие среди гетеросексуальных мужчин и женщин. „Другим объяснением может быть то, что женщины, не идентифицирующие себя как гетеросексуальные, сталкиваются с большими ограничениями и могут вернуть себе контроль над своим телом и сексуальностью через секстинг“, — заключает Джонстонбо.
Источник: Huffpost