ФОТО | Что за странные вывески на русском языке на Нарва маантеэ? На один вечер Таллинн превратился в Минск

Во вторник вечером в центре Таллинна проходили съемки голливудского сериала „Агентство“. Если до этого в качестве съемочной площадки выступали Ласнамяэ и Нымме, то на этот раз перекрыли часть Нарвского шоссе в центре Таллинна. Как и раньше, на время съемок Таллинн преобразился в Минск.