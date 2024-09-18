Кино
18.09.2024, 09:51

ФОТО | Что за странные вывески на русском языке на Нарва маантеэ? На один вечер Таллинн превратился в Минск

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Valgevene keelsed sildid Narva maanteel
Valgevene keelsed sildid Narva maanteel
ФОТО: Lugeja Foto | Delfi Meedia

Во вторник вечером в центре Таллинна проходили съемки голливудского сериала „Агентство“. Если до этого в качестве съемочной площадки выступали Ласнамяэ и Нымме, то на этот раз перекрыли часть Нарвского шоссе в центре Таллинна. Как и раньше, на время съемок Таллинн преобразился в Минск.

Отрезок Нарва маантеэ на один вечер стал кусочком Минска. На зданиях появились такие вывески, как „Бистро Беларусь“, „Китайская кухня“, „Уроки танцев“. Правда, большинство вывесок были не на белорусском, а русском языке.

Неделю назад в Таллинне начались съемки крупного проекта студии Paramount под названием „Агентство“. Сериал основан на популярном французском шоу „Секретная служба“ („Le bureau des légendes“), созданном Эриком Рошаном. Главную роль — тайного агента Мартиана — исполняет Майкл Фассбендер.

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