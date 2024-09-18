18.09.2024, 09:51
ФОТО | Что за странные вывески на русском языке на Нарва маантеэ? На один вечер Таллинн превратился в Минск(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник вечером в центре Таллинна проходили съемки голливудского сериала „Агентство“. Если до этого в качестве съемочной площадки выступали Ласнамяэ и Нымме, то на этот раз перекрыли часть Нарвского шоссе в центре Таллинна. Как и раньше, на время съемок Таллинн преобразился в Минск.
Отрезок Нарва маантеэ на один вечер стал кусочком Минска. На зданиях появились такие вывески, как „Бистро Беларусь“, „Китайская кухня“, „Уроки танцев“. Правда, большинство вывесок были не на белорусском, а русском языке.
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