ПОДКАСТ | „Я ехала туда не зарабатывать, ехала кайфовать“: модель вэбкама о работе в таллиннском секс-доме(5)
Следующая статья может быть неподходящей для несовершеннолетних.
В новом выпуске подкаста „Поехали ко мне“ Виктория Соломончук и Артур Изумрудов обсуждают жизнь и работу жительницы Нарвы Аниты Парфировой, работницы вэбкам-дома Warehousex. Анита откровенно делится своим опытом круглосуточного пребывания среди голых моделей, под наблюдением десятка камер. Она рассказывает о съемках эротического контента, заработках, проблемах неадекватного восприятия темы секса в маленьком городе, а также о своих отношениях с молодым человеком в условиях такой специфической работы.
Работа в индустрии контента для взрослых имеет свои правила и особенности. Анита, участница проекта Warehousex, рассказала, как был организован ее рабочий день и какие ожидания возлагались на тех, кто занят в этой сфере.
„Мы работаем со среды по субботу, с девяти вечера до четырех утра“, — делится она, подчеркивая, что в это время нельзя „пропадать“. Если кто-то не соблюдает график, это грозит предупреждением от руководства. „От высших...“ — уточняет она. Руководители четко дают понять: „Желательно так в следующий раз не делать, иначе больше не пригласят в проект“.
На вопрос о том, как выглядит их работа, девушка отвечает: „К пяти часам вечера ты должна быть готова: делаешь макияж, прическу, наряжаешься в свой костюм, и должна стоять уже в зоне кухни. Если костюма нет, то у них есть огромная костюмерная — всегда можешь прийти, и тебе подберут или купят. Затем приходит фотограф“. Фотограф занимается созданием контента, помогает с позами, координирует процесс. „Сначала она делает фотографии для твоих платформ, которые ты хочешь“, — объясняет девушка. Если кто-то неопытен в съемке, ему обязательно помогут. После фотосессии для личных платформ наступает очередь фотографий для их платформы.
Съемочный процесс включает также создание контента для соцсетей. „Дальше идет съемка Reels, TikTok“, — уточняет она. Однако, съемки не ограничиваются только фотографиями и видео для социальных сетей. В какой-то момент команда спрашивает, кто из девушек готов сниматься в порно. „Девочки, которые готовы, дают знать и идут на съемки“, — вспоминает Анита. В этот момент в студии должна быть полная тишина. „Выключается музыка, никто не разговаривает, не шумит“, — добавляет она. Если кто-то решает расслабиться, выпить, „бокалы не должны падать рядом“.
„Я не снимаюсь если в доме находятся мужчины, я не снимаю соло на PornHub, только сама на свои платформы“, — уточняет Анита.
Весь процесс съемок транслируется онлайн. „Камеры не выключаются 24/7“, — говорит она, подчеркивая, что вся их работа ведется в режиме реального времени. Пользователи могут взаимодействовать с девушками через чат: писать в чат о своих желаниях, давать чаевые, и тогда девушка выполняет то, о чем просят... все это идет параллельно жизни в доме и параллельно съемочному процессу.
Вся работа организована так, чтобы девушки могли быстро реагировать на сообщения, даже если рядом нет телефона. „Везде висят мониторы“, — делится Анита, объясняя, что даже если она оставила телефон заряжаться или ушла в душ, то все равно видит, что ей пишут. „На мониторах весь чат просматривается“, — подчеркивает она.
Несмотря на всю сложность и насыщенность работы, контент, который девушки снимают для себя, принадлежит им. „Ты можешь им пользоваться“, — подтверждает она. Фотограф, который делает профессиональные снимки, также предоставляет им фотографии бесплатно.
Слушай полную версию подкаста, откровенный разговор о работе в крупнейшей вэбкам-студии стран Балтии, на любой удобной платформе или прямо здесь, не выходя из статьи.
„Поехали ко мне“ – это открытый разговор на темы, которые зачастую обсуждать стесняются. Это подкаст, в котором мы раскрываем тему секса в Эстонии через истории наших гостей.
Особенности отечественного дейтинга, секс-профессии, оргии и тайные фетиши − смело и без стеснения мы обсуждаем самые табуированные темы. Насколько интимная жизнь жителей нашей страны на самом деле насыщенна и многогранна? Главная цель подкаста − изучить все стороны сексуальной культуры Эстонии. Ведущие подкаста – журналисты RusDelfi Виктория Соломончук и Артур Изумрудов.
За новыми эпизодами следите на странице подкаста, а также в социальных сетях.
Слушайте наш подкаст в Spotify, Apple Podcasts, а также на YouTube.