ПОДКАСТ | „Я ехала туда не зарабатывать, ехала кайфовать“: модель вэбкама о работе в таллиннском секс-доме

Работа в индустрии контента для взрослых имеет свои правила и особенности. Анита, участница проекта Warehousex, рассказала, как был организован ее рабочий день и какие ожидания возлагались на тех, кто занят в этой сфере.

„Мы работаем со среды по субботу, с девяти вечера до четырех утра“, — делится она, подчеркивая, что в это время нельзя „пропадать“. Если кто-то не соблюдает график, это грозит предупреждением от руководства. „От высших...“ — уточняет она. Руководители четко дают понять: „Желательно так в следующий раз не делать, иначе больше не пригласят в проект“.

На вопрос о том, как выглядит их работа, девушка отвечает: „К пяти часам вечера ты должна быть готова: делаешь макияж, прическу, наряжаешься в свой костюм, и должна стоять уже в зоне кухни. Если костюма нет, то у них есть огромная костюмерная — всегда можешь прийти, и тебе подберут или купят. Затем приходит фотограф“. Фотограф занимается созданием контента, помогает с позами, координирует процесс. „Сначала она делает фотографии для твоих платформ, которые ты хочешь“, — объясняет девушка. Если кто-то неопытен в съемке, ему обязательно помогут. После фотосессии для личных платформ наступает очередь фотографий для их платформы.

Съемочный процесс включает также создание контента для соцсетей. „Дальше идет съемка Reels, TikTok“, — уточняет она. Однако, съемки не ограничиваются только фотографиями и видео для социальных сетей. В какой-то момент команда спрашивает, кто из девушек готов сниматься в порно. „Девочки, которые готовы, дают знать и идут на съемки“, — вспоминает Анита. В этот момент в студии должна быть полная тишина. „Выключается музыка, никто не разговаривает, не шумит“, — добавляет она. Если кто-то решает расслабиться, выпить, „бокалы не должны падать рядом“.

„Я не снимаюсь если в доме находятся мужчины, я не снимаю соло на PornHub, только сама на свои платформы“, — уточняет Анита.