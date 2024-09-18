18.09.2024, 10:30
ФОТО | „У прекрасных родителей - прекрасные дети“: Галкин показал своих детей в день их рождения
ФОТО: | Delfi Meedia
Известный юморист, телеведущий и актер Максим Галкин с самого утра опубликовал в своем Instаgram фотографии подросших детей в день их рождения - Гарри и Лизе исполнилось 11 лет.
Гарри и Лиза отмечают день рождения сегодня, 18 сентября. Максим разместил их свежие фото в своем блоге. Дети запечатлелись в комнате, украшенной разноцветными воздушными шарами. „11“, - лаконично подписал он, добавив смайлик в виде красного сердечка.
„Какие красивые дети от красивых родителей“, „Лиза похожа на Аллу, а Гарик на вас“, „У прекрасных родителей - прекрасные дети. Всего самого наилучшего им“, „Как две маленькие копии мамы и папы, пусть все будет хорошо у них“, „Как они выросли!“, „Какие классные ребята“, - поздравили близнецов подписчики в соцсети.