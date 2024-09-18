Движение перекроют, автобусы направят в объезд. Смотрите, как сегодняшние съемки голливудского сериала изменят движение в Ласнамяэ

18 сентября вечером съемки фильма пройдут в Ласнамяэ на улице Викерлазе и возле моста Саарепийга на Лаагна теэ. Движение на Лаагна теэ будет временно ограничено 18 сентября с 19:00 до 22:00. С 22:00 до 5:00 эта зона будет закрыта – полностью для движения ее откроют 19 сентября в 7:00. Парковаться нельзя будет от дома по адресу Викерлазе, 13 до передней части Laagna keskus 18 сентября с 12:00 до 8 утра 19 сентября. Жители домов №13, 15 и 17 смогут попасть во двор со стороны Лаагна теэ. 18 сентября по мосту Саарепийга можно будет передвигаться до 19:00 – после этого последуют долгосрочные временные остановки движения.