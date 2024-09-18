Движение перекроют, автобусы направят в объезд. Смотрите, как сегодняшние съемки голливудского сериала изменят движение в Ласнамяэ
Компания Münchhausen Productions OÜ будет проводить 18 сентября киносъемки в Ласнамяэ, что повлечет за собой временные перекрытия улиц как для автотранспорта, так и для пешеходов. В местах съемки будут работать регулировщики движения для помощи местным жителям и другим участникам движения.
18 сентября вечером съемки фильма пройдут в Ласнамяэ на улице Викерлазе и возле моста Саарепийга на Лаагна теэ. Движение на Лаагна теэ будет временно ограничено 18 сентября с 19:00 до 22:00. С 22:00 до 5:00 эта зона будет закрыта – полностью для движения ее откроют 19 сентября в 7:00. Парковаться нельзя будет от дома по адресу Викерлазе, 13 до передней части Laagna keskus 18 сентября с 12:00 до 8 утра 19 сентября. Жители домов №13, 15 и 17 смогут попасть во двор со стороны Лаагна теэ. 18 сентября по мосту Саарепийга можно будет передвигаться до 19:00 – после этого последуют долгосрочные временные остановки движения.
18 сентября с 22:00 до 7 утра 19 сентября для движения будет закрыта зона от Викерлазе, 13 до Вирби, 12. В целях обеспечения безопасности для перенаправления пешеходов будут установлены заграждения, поскольку состоятся съемки автомобильных сцен.
18 сентября с 22.00 до 19 сентября в 05.00 автобусы 7, 13, 42, 49 и 67 будут перенаправлены из-за съемок на Лаагна теэ.
Автобусы 7, 13 и 49
В направлении Сыямяэ, Вяйке-Ыйсмяэ и аэропорта: маршрут Лаагна теэ, улица Варраку, улица Лийкури и Ю. Смуули теэ, измененный маршрут будет включать остановки Virbi, Loitsu и Liikuri.
В направлении Сели и центра Виймси: маршрут Пунане, Варраку и Лаагна теэ, измененный маршрут будет включать остановки P. Pinna, Lasnamäe turg, Pikri и Varraku.
В направлении Сели и центра Виймси не будет остановок: J. Smuuli tee, Kalevipoja, Kotka kauplus и Laagna.
В направлении Сыямяэ, Вяйке-Ыйсмяэ и аэропорта не будет остановок: Laagna и Kotka kauplus.
Автобусы 42 и 67
В направлении Прийсли и Сели: маршрут Лаагна теэ, Ю. Смуули, Пунане, Варраку и Лаагна теэ, измененный маршрут будет включать остановки Kalevipoja, P. Pinna, Lasnamäe turg, Pikri и Varraku.
В направлении Вяйке-Ыйсмяэ и улицы Ю. Сютисте: маршрут Лаагна теэ, Варраку, Лийкури, Ю. Смуули и Лаагна теэ, измененный маршрут будет включать остановки Virbi, Loitsu и Liikuri.
В обоих направлениях не будет остановок Laagna и Kotka kauplus
Из-за съемок фильма дежурная аптека Vikerlase (Викерлазе, 19) будет закрыта 18 сентября с 19:00 до 7 утра 19 сентября. В этот отрезок времени лекарства и аптечные товары можно приобрести в Тынисмяэской дежурной аптеке (Тынисмяги, 5). Ближайшая аптека в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) открыта до 21:00.