Фильм Алены Суржиковой об эстонском художнике удостоился приза в Индии

Режиссер фильма Алена Суржикова поделилась своими впечатлениями: „Создание этого фильма было невероятным путешествием, которое привело меня в самые неожиданные места. Я всегда мечтала посетить Индию, но пока не было такого шанса, хорошо, что мои фильмы представляют нашу страну и культуру. Я была очень рада возможности представить наш фильм индийской публике. Получить награду – большая честь, но самое главное для меня – это то, что фильм нашел отклик у зрителей и помогает рассказать про искусство Каарела Курисмаа“.

Документальный фильм „Границы безвременья Каарела Курисмаа“ посвящен жизни и творчеству известного эстонского художника. Фильм рассказывает о его уникальном стиле, вдохновении и влиянии на современное искусство. Его карьера началась в 1960-е годы. Он известен и как живописец, и как витражист, и как режиссер и художник-постановщик мультфильмов, вошедших в золотой фонд эстонской анимации. Основным направлением творческих поисков Курисмаа начиная с 70-х стало кинетическое искусство: художник создает динамичные скульптуры, объекты, взаимодействующие с наблюдателем не только в пространстве, но и во времени, в том числе – на уровне движения и звука. Несколько кинетических объектов Каарела Курисмаа находятся в собраниях музеев Эстонии и США. В 1980 году он создал кинетический объект для таллиннского главпочтамта, вызвавший споры, но и давший советским чиновникам от культуры повод говорить, что в СССР также приветствуют новое, далекое от классического искусство. Одним из объектов Курисмаа, доступных в общественных местах, остается памятник таллиннскому трамваю, недавно отреставрированный при участии автора.