Таллинн выделит 14 000 евро на проведение концерта „Хор жизни“

Традиция проведения концерта, способствующего сплоченности общества, была заложена три года назад с целью привлечь внимание к доступности культурных мероприятий и в более широком смысле – к возможности всех людей участвовать в жизни социума. Общедоступный концерт хора проводится каждый год в Международный день людей с ограниченными возможностями, который отмечается по инициативе ООН с 1992 года.

По словам вице-мэра Таллинна, курирующего сферу культуры, Каареля Оя, в последние годы доступности культурных мероприятий уделяется все больше внимания и ситуация улучшается. „Однако адаптации уже проводящихся мероприятий часто бывает недостаточно, для достижения цели необходимо учитывать различные особые потребности еще при создании или организации мероприятия. Благодаря своему основательному подходу „Хор жизни“ является примером для всех нас“, – сказал Оя.

„Это гораздо больше, чем просто концерт. Своими ежедневными шагами и действиями мы можем сделать так, чтобы вовлеченным в жизнь общества себя чувствовал каждый житель Таллинна. Все начинается с небезразличия и осознания, и концерт, посвященный сплоченности, поможет достичь этого“, – добавил вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе, отвечающий за социальную сферу.

„Мы стремимся к тому, чтобы посвященный сплоченности концерт вдохновил как можно больше людей, организаций и групп, в чьих силах повысить доступность среды и мероприятий. Мы хотим, чтобы людей с ограниченными возможностями воспринимали не только как нуждающихся в помощи, но и как равных. Так мы шаг за шагом придем к более открытому для всех обществу“, – сказал автор идеи и инициатор концерта-сплочения, дирижер Эдмар Тууль.

Концерт состоится 3 декабря в центре культуры „Кая“, на его название – „Хор жизни“ (Elukoor) – вдохновила одноименная песня Мари Калькун и Мари Амор. Строчка из этого музыкального произведения „Жизнь – это песня, которую мы поем вместе“ стала основной идеей концерта.