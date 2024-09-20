Управа района Ласнамяэ запускает новый сезон кинопоказов

„Традиционно в нашем районе мы проводим различные мероприятия для пожилых людей. Одно из таких мероприятий – киноутренники. Наша цель – предоставить жителям возможность качественно и разнообразно проводить свой досуг. Поскольку киноутренники пользуются большой популярностью, мы, разумеется, продолжим этот замечательный проект. Я приглашаю всех желающих принять участие в увлекательном кинопросмотре“, – сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Расписание:

1 октября в 11.00 „Книга желаний“ (2023, драма, 1ч 34 мин) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

8 октября в 11.00 „Бернадетт“ (2023, комедия, 1ч 32 мин), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

15 октября в 11.00 „Всегда есть завтра“ (2023, драма, комедия 1ч 58 мин) на итальянском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

22 октября в 11.00 „По Фрейду“ (2023, драма, 1ч 48 мин) на английском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

29 октября в 11.00 „Мария Монтессори“ (2023, драма, биография 1ч 40 мин), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

5 ноября в 11.00 „Мой Марчелло“ (2024, комедия, 2ч) на французском и итальянском языках с русскими и эстонскими субтитрами.

12 ноября в 11.00 „Сердце дуба“ (2022, семейный фильм, документальный фильм 1ч 20 мин), на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами;

19 ноября в 11.00 „Жизнь и любовь“ (2024, драма, 1ч 58 мин) на эстонскомязыке с русскими субтитрами.

26 ноября в 11.00 „1+1“ (2011, комедия, драма, 1ч 52 мин) на французском языке с русскими и эстонскими субтитрами.

На киносеансы рекомендуется приходить за 15 минут до начала фильма. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, управа просит посещать мероприятия только здоровыми, а в случае появления симптомов заболевания ─ остаться дома.

Мероприятие не требует предварительной регистрации. Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона 645 7702.