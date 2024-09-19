ФОТО И ВИДЕО | Милицейская погоня, стрельба на Лаагна теэ и салатик на ужин: смотрите, как снимался голливудский фильм в ласнамяэском „Минске“

Последний день таллиннских съемок голливудского фильма „Агентство“ состоялся в столичном районе Ласнамяэ, на территории микрорайона Лаагна, который на всю ночь превратился в большую съемочную площадку. Улицы были перекрыты, вдоль моста на Викерлазе растянулось оцепление, а большая парковка у круглосуточной аптеки заполнилась киносъемочной техникой. Местные жители и любопытные прохожие стекались к месту событий, превращая прилегающие к съемочной площадке территории в место соседских встреч и задушевных разговоров. Далее съемки переместятся уже в Ида-Вирумаа.