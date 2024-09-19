ФОТО И ВИДЕО | Милицейская погоня, стрельба на Лаагна теэ и салатик на ужин: смотрите, как снимался голливудский фильм в ласнамяэском „Минске“
Последний день таллиннских съемок голливудского фильма „Агентство“ состоялся в столичном районе Ласнамяэ, на территории микрорайона Лаагна, который на всю ночь превратился в большую съемочную площадку. Улицы были перекрыты, вдоль моста на Викерлазе растянулось оцепление, а большая парковка у круглосуточной аптеки заполнилась киносъемочной техникой. Местные жители и любопытные прохожие стекались к месту событий, превращая прилегающие к съемочной площадке территории в место соседских встреч и задушевных разговоров. Далее съемки переместятся уже в Ида-Вирумаа.
18 сентября, с самого утра, на Лаагна кипела работа, шла активная подготовка площадки к ночным киносъемкам: окружающие объекты затягивали пленкой, пряча местные бренды, адаптировали под белорусские реалии витрины магазинов, расклеивали различные плакаты, листовки, видоизменяли даже нарисованные на мосту граффити! Хотя, что уж тут говорить, заклеяли даже легендарный бар „У Палыча“, хотя, казалось бы, что может быть колоритнее…