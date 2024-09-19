Кино
19.09.2024, 12:00

ФОТО И ВИДЕО | Милицейская погоня, стрельба на Лаагна теэ и салатик на ужин: смотрите, как снимался голливудский фильм в ласнамяэском „Минске“

 
Sarja "Agentuur" võtted Lasnamäel
Sarja "Agentuur" võtted Lasnamäel
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Последний день таллиннских съемок голливудского фильма „Агентство“ состоялся в столичном районе Ласнамяэ, на территории микрорайона Лаагна, который на всю ночь превратился в большую съемочную площадку. Улицы были перекрыты, вдоль моста на Викерлазе растянулось оцепление, а большая парковка у круглосуточной аптеки заполнилась киносъемочной техникой. Местные жители и любопытные прохожие стекались к месту событий, превращая прилегающие к съемочной площадке территории в место соседских встреч и задушевных разговоров. Далее съемки переместятся уже в Ида-Вирумаа.

18 сентября, с самого утра, на Лаагна кипела работа, шла активная подготовка площадки к ночным киносъемкам: окружающие объекты затягивали пленкой, пряча местные бренды, адаптировали под белорусские реалии витрины магазинов, расклеивали различные плакаты, листовки, видоизменяли даже нарисованные на мосту граффити! Хотя, что уж тут говорить, заклеяли даже легендарный бар „У Палыча“, хотя, казалось бы, что может быть колоритнее…

С 19 часов вечера начали перекрывать мост, ограничивая проход между двумя частями района. Тем, кто не успел перейти на нужную сторону, пришлось идти в обход, либо через мост Варраку, либо через М. Хярма. В целом, ворчащие люди, конечно же, встречались, однако понимающих все-таки было больше.

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