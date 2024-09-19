Ласнаидея приглашает порисовать на гаражах: „Раскрасим парк Паэ вместе!“

Инициатива, направленная на преобразование городского пространства и объединение сообщества, призывает жителей всех возрастов и с различными художественными навыками присоединиться к созданию красочной стены. Молодая художница Варвара уже подготовила эскиз, который станет основой для коллективного творчества.

Рассказывает Полина Ляшева, руководитель проектов НКО Ласнаидея: „Парк Паэ – одно из любимых мест для прогулок жителей Ласнамяэ. Протяжённые монотонные стены гаражей, находящиеся на юго-востоке парка и изрисованные надписями, портят атмосферу этого места. НКО Ласнаидея постоянно старается сделать что-то полезное для своего района, и мы хотим это делать вместе с жителями Ласнамяэ. Поэтому возникла идея покрыть стены гаражей рисунками. Мы обсудили задумку в команде и решили, что это будут стилизованные изображения цветов и растений, которые можно нанести с помощью трафаретов. Трафаретная техника – очень простая, поэтому в мероприятии смогут принять участие все, независимо от возраста и умения рисовать“.

Каждый желающий сможет внести свой вклад в создание масштабного произведения искусства. Мероприятие также станет отличной площадкой для укрепления чувства общности.

Мероприятие пройдет в парке Паэ (ориентир – гараж по адресу Паэ 11a) 21 и 22 сентября с 12-00 до 16-00. Организаторы просят взять с собой хорошее настроение и удобную одежду. Все необходимые материалы для рисования будут предоставлены на месте.

„Мы приглашаем всех, кто хочет внести свой вклад в создание более яркого и дружелюбного района. Это отличная возможность для людей всех возрастов стать частью чего-то большего“, - продолжает Полина.

Говорит Варвара, художница, подготовившая эскиз рисунка: „Когда я работала над проектом, я представляла, как люди разных возрастов собираются вместе, чтобы создать что-то красивое. Я надеюсь, что этот рисунок станет не только украшением парка Паэ, но и объединит сообщество, вдохновит людей на новые творческие проекты.“