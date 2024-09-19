Конец главы: развод Танеля и Лорен Падар завершен. В деле были адвокаты

Представитель Танела Падара, адвокат Эрки Вабаметс сообщил Kroonika, что развод Танеля Падара и Лорен Вильманн вступил в силу 10 сентября. „Между сторонами нет спора по поводу раздела совместного имущества. У них нет совместного имущества, о разделе которого можно было бы спорить“, - комментирует Вабаметс, но не детализирует этот вопрос.

15 августа Kroonika написала, что Танель договорился с Лорен подать совместное заявление о разводе в ЗАГС. Дата вступления развода в силу, о которой сегодня сообщает Õhtulehe, показывает, что на тот момент расторжение союза было совсем свежим событием для обеих сторон.

Эрки Вабаметс, представляющий интересы Танела, является партнером и адвокатом престижной юридической фирмы Trinit, и на сайте фирмы о нем отзываются как об опытном судебном адвокате - за свою 25-летнюю карьеру он представлял интересы клиентов в более чем трехстах спорах. Тщательность и умелое управление проектами, о которых говорится в брошюре „Тринити“, принесли Вабаметсу успех в более чем 85 процентах судебных дел. Эрки Вабаметс также является признанным арбитром - арбитром, официально рекомендованным Арбитражным судом Торгово-промышленной палаты Эстонии, и членом Спортивного арбитражного комитета Олимпийского комитета Эстонии.

По данным Kroonika, Лорен, изучавшая право, также решила нанять адвоката, который будет представлять ее интересы, но кто именно - неизвестно. Лорен отказалась отвечать на запрос Kroonika.

Отношения переживают кризис с начала года

Лорен объявила о разрыве с Танелем в конце мая в социальных сетях. В то же время она обвинила Танеля в психическом насилии и добавила, что в дело вмешалась даже полиция, подтвердив, что действительно посетила Падаров, чтобы уладить словесный конфликт. „Полиция поясняет, что никакого заявления не поступало и никакого разбирательства в отношении Танеля Падара не возбуждалось“, - уточнила позже пресс-служба полиции.