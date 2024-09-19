Обогащение культурного пространства: в фокусе Таллиннских дней национальных культур – многообразие и сотрудничество

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, неэстонцы составляют почти половину населения города. „Дни национальных культур – прекрасная возможность подчеркнуть мультикультурность общества Таллинна и познакомить жителей и гостей города с обычаями и традициями проживающих здесь народов. Благодаря таким мероприятиям мы обогащаем наше общее культурное пространство и способствуем взаимопониманию и сотрудничеству между культурами“, – добавил Оя.

19 сентября в библиотеках можно было принять участие в языковых кафе и ярмарках, на которых можно было приобрести книги на иностранных языках; послушать рассказы о путешествиях писателя американского происхождения Джастина Петроне и лекцию художника Валерия Лаура.

В конце недели состоится много особенных мероприятий. В пятницу в Доме Братства черноголовых пройдет День азербайджанской культуры, а в субботу Таллиннский народный университет и Фольклорный совет Эстонии организуют в Пельгулиннаском доме День Венесуэлы. В программе – изучение испанского языка, венесуэльские игры и Fiesta Venezolana, или венесуэльский праздник с национальными блюдами и музыкой. На бесплатных концертах в Центре русской культуры зрители насладятся выступлениями различных певческих и танцевальных коллективов.

Во вторник, 24 сентября, вице-мэр проведет традиционный прием по случаю Дня народов Эстонии. На прием приглашены представители культурных объединений национальных меньшинств и партнеры программы Дней национальных культур – в знак признательности за то, что они знакомят со своими культурами, а также способствуют вовлечению и объединению различных сообществ.

Полная программа Дней национальных культур приведена ЗДЕСЬ. Большинство мероприятий бесплатные.