ФОТО И ВИДЕО | „Наше послание — передать боль и силу воли нашего народа“. Украинские музыканты дадут два концерта в Таллинне. Один из них — в Рийгикогу!
Появление двух джазовых украинских музыкантов, Алексея Петухова и Михаила Евтушенко, на таллиннской сцене — это не просто очередное выступление музыкантов. Это особенный момент, полный смысла и глубокой благодарности. Выступление в Рийгикогу, где музыкальные мероприятия не сказать, что проводятся часто, стало символичным для этих артистов, и они чувствуют огромную ответственность перед аудиторией. Перед концертом музыканты нашли время и зашли в редакцию Delfi для небольшого разговора.
„Это очень почетно, и очень значимо во всех смыслах“, — говорит Алексей Петухов о своих чувствах перед мероприятием в Рийгикогу. Музыканты надеются, что этот концерт станет теплым обменом не только музыкальными, но и духовными посланиями. „Мы хотим создать атмосферу, передать дух сегодняшней Украины, её силы и боли“, — добавляет он.
Этот концерт — не просто музыкальное событие. Он призван не только продемонстрировать высокий уровень украинской джазовой сцены, но и поблагодарить эстонский народ за поддержку в это сложное время. Михаил Евтушенко подчеркивает: „Для меня это честь в такой музыкальной форме поблагодарить эстонский народ и поддержать нашу дружбу. Друзья познаются в беде, и культура остаётся частью жизни, даже во время войны“.
Оба музыканта продолжают активную деятельность в условиях войны. Алексей Петухов делится своим опытом, как музыка на время исчезла из его жизни, уступив место волонтёрству и помощи в защите Одессы. „Музыка сразу исчезла, в один момент ее как-будто вырезали. На недели три, или даже больше, она пропала. Мы занимались волонтерством, мы строили укрепления, потому что, по сути, враг уже был на пороге - в 120 километрах от Одессы, поэтому, конечно, о никакой музыке не было и речи. Постепенно, когда уже это все завязалось, надо было как-то возвращаться к реалиям, к той привычной жизни. Возобновил встречи со студентами, преподавал и постепенно вернул музыку в жизнь“.
Но постепенно, через несколько месяцев, музыка вернулась в его жизнь. Благотворительные концерты, которые они проводили, стали не просто развлечением для публики, но важным способом поддержать людей морально и эмоционально.
„Когда мы играем, люди благодарят за то, что хотя бы на время могут отвлечься от ужасов войны“, — рассказывает Петухов. В моменты, когда кажется, что жизнь замерла, музыка возвращает людей к нормальной жизни, пусть и ненадолго.
Михаил Евтушенко соглашается: „Война отражается на нашей музыке. Джаз — это не просто веселая музыка, он отражает нашу жизнь. Мы вкладываем в каждую ноту максимум смысла, осознавая, что ресурсы ограничены“. Этот фокус, сосредоточенность на каждом звуке стали важными чертами их творчества во время войны.
Концерт в Таллине — это также обмен опытом с эстонскими музыкантами. Алексей вспоминает, как уже играл с эстонскими артистами в Одессе в прошлом году. „Это высочайшего уровня профессионалы, открытые для импровизации и идей“, — говорит он. Это взаимодействие наполняет их творчеством и даёт новые силы продолжать работать в этих сложных условиях.
Заканчивая разговор, Алексей и Михаил делятся своим посланием для украинской и международной аудитории: „Медиа рассказывают о событиях в Украине, но через музыку мы можем передать энергию, надежду и сострадание. Музыка — это невербальный способ поделиться нашими переживаниями и поддержать людей“. Они также обращаются к молодым музыкантам, которые только начинают свой путь: „Если у вас есть возможность учиться музыке, используйте это время с максимальной отдачей, ведь далеко не каждый может позволить себе такую роскошь в сегодняшних условиях“.
Концерт в Таллине стал ещё одним доказательством того, что культура не умирает, даже в самых сложных условиях. Музыка продолжает объединять людей и служить средством поддержки в самых тяжёлых испытаниях.