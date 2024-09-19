ФОТО И ВИДЕО | „Наше послание — передать боль и силу воли нашего народа“. Украинские музыканты дадут два концерта в Таллинне. Один из них — в Рийгикогу!

„Это очень почетно, и очень значимо во всех смыслах“, — говорит Алексей Петухов о своих чувствах перед мероприятием в Рийгикогу. Музыканты надеются, что этот концерт станет теплым обменом не только музыкальными, но и духовными посланиями. „Мы хотим создать атмосферу, передать дух сегодняшней Украины, её силы и боли“, — добавляет он.

Этот концерт — не просто музыкальное событие. Он призван не только продемонстрировать высокий уровень украинской джазовой сцены, но и поблагодарить эстонский народ за поддержку в это сложное время. Михаил Евтушенко подчеркивает: „Для меня это честь в такой музыкальной форме поблагодарить эстонский народ и поддержать нашу дружбу. Друзья познаются в беде, и культура остаётся частью жизни, даже во время войны“.

Оба музыканта продолжают активную деятельность в условиях войны. Алексей Петухов делится своим опытом, как музыка на время исчезла из его жизни, уступив место волонтёрству и помощи в защите Одессы. „Музыка сразу исчезла, в один момент ее как-будто вырезали. На недели три, или даже больше, она пропала. Мы занимались волонтерством, мы строили укрепления, потому что, по сути, враг уже был на пороге - в 120 километрах от Одессы, поэтому, конечно, о никакой музыке не было и речи. Постепенно, когда уже это все завязалось, надо было как-то возвращаться к реалиям, к той привычной жизни. Возобновил встречи со студентами, преподавал и постепенно вернул музыку в жизнь“.

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Но постепенно, через несколько месяцев, музыка вернулась в его жизнь. Благотворительные концерты, которые они проводили, стали не просто развлечением для публики, но важным способом поддержать людей морально и эмоционально.

„Когда мы играем, люди благодарят за то, что хотя бы на время могут отвлечься от ужасов войны“, — рассказывает Петухов. В моменты, когда кажется, что жизнь замерла, музыка возвращает людей к нормальной жизни, пусть и ненадолго.