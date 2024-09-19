Финита ля комедия: Comedy Club закрывается

„Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается“, — сообщил Гарик Харламов в своем официальном заявлении, с которого начнется финальный выпуск.

В эфире появятся звезды „Женского стендапа“ (Ольга Малашенко, Белла Малу, Карина Мейханаджян), актеры шоу „Однажды в России“ (Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина), телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, экс-резидент клуба Гавриил Гордеев и генпродюсер Comedy Club Артур Джанибекян.

„Я снималась в шоу „Импровизация“, которое закрыли после выпуска со мной. Так что извините, что я сегодня сюда пришла“, — заявила комикесса Варвара Щербакова.

В пресс-службе проекта также отметили, что в финальном выпуске телеведущая Юлия Меньшова возьмет у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.