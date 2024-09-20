ГАЛЕРЕЯ | Журналисты, дизайнеры, культурологи: смотрите, кто пришел в Русский театр на открытие театрального сезона

Эта премьера – первый спектакль латвийского режиссера Дмитрия Петренко на большой сцене Русского театра Эстонии после его назначения художественным руководителем. Его уникальный взгляд на творчество ОБЭРИУ вносит новые краски в репертуар театра и открывает неизведанные грани советской литературы. Пьеса обращается к судьбам художников, которые, несмотря на трагические обстоятельства, продолжали творить и искать смысл.