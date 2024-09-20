ГАЛЕРЕЯ | Журналисты, дизайнеры, культурологи: смотрите, кто пришел в Русский театр на открытие театрального сезона
В четверг, 19 сентября, Русский театр Эстонии открыл новый театральный сезон премьерой спектакля „Очень много солнца“. Постановка посвящена жизни и творчеству поэтов литературного объединения ОБЭРИУ, таких как Даниил Хармс и его ближайшее окружение. Спектакль обещает зрителям погружение в атмосферу авангардной поэзии, насыщенной трагизмом и абсурдом советской эпохи.
Эта премьера – первый спектакль латвийского режиссера Дмитрия Петренко на большой сцене Русского театра Эстонии после его назначения художественным руководителем. Его уникальный взгляд на творчество ОБЭРИУ вносит новые краски в репертуар театра и открывает неизведанные грани советской литературы. Пьеса обращается к судьбам художников, которые, несмотря на трагические обстоятельства, продолжали творить и искать смысл.
В рамках премьеры в галерее Русского театра открылась выставка, посвященная ОБЭРИУ, что позволяет зрителям еще глубже познакомиться с этой уникальной литературной группой и их наследием.
Смотрите, кто пришел на открытие театрального сезона!