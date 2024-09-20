Культура
20.09.2024, 08:00

ГАЛЕРЕЯ | Журналисты, дизайнеры, культурологи: смотрите, кто пришел в Русский театр на открытие театрального сезона

 
Vene Teatri hooaja avamine
Vene Teatri hooaja avamine
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В четверг, 19 сентября, Русский театр Эстонии открыл новый театральный сезон премьерой спектакля „Очень много солнца“. Постановка посвящена жизни и творчеству поэтов литературного объединения ОБЭРИУ, таких как Даниил Хармс и его ближайшее окружение. Спектакль обещает зрителям погружение в атмосферу авангардной поэзии, насыщенной трагизмом и абсурдом советской эпохи.

Эта премьера – первый спектакль латвийского режиссера Дмитрия Петренко на большой сцене Русского театра Эстонии после его назначения художественным руководителем. Его уникальный взгляд на творчество ОБЭРИУ вносит новые краски в репертуар театра и открывает неизведанные грани советской литературы. Пьеса обращается к судьбам художников, которые, несмотря на трагические обстоятельства, продолжали творить и искать смысл.

В рамках премьеры в галерее Русского театра открылась выставка, посвященная ОБЭРИУ, что позволяет зрителям еще глубже познакомиться с этой уникальной литературной группой и их наследием.

Смотрите, кто пришел на открытие театрального сезона!

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