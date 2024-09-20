Звездный состав: в Русском театре пройдет благотворительная читка трагифарса „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“

Серия благотворительных читок и спектаклей по этой пьесе – попытка общими усилиями наконец-то похоронить его, художественными средствами показать взаимосвязь путинизма и сталинизма, и оказать финансовую поддержку Украине.

В читке участвуют профессиональные актеры, а также журналисты и общественные деятели, выступающие против войны: Дима Зицер, Эльмо Нюганен, Артемий Троицкий, Татьяна Фельгенгауэр, Евгений Федоров (солист Tequilajazzz) Наталья Дымченко, Виктор Марвин, Артем Гареев, Кирилл Хаванский.

Уникальность события в том, что такая читка пройдет единственный раз. Больше ни в Таллинне, ни в другом городе или стране такой состав участников собран не будет.

Это пьеса о преступной пластичности человеческой психики, о готовности в определенных условиях воспроизвести самые опасные практики тоталитарного прошлого, которое никуда не ушло: оно овладевает настоящим и намеревается стать будущим. В пьесе показано, как легко человек становится тираном и как послушно окружение позволяет ему таковым стать.

Вырученные средства - как и с предыдущих читок - пойдут на приобретение гуманитарной помощи Украине.