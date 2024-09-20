20.09.2024, 11:00
ФОТО | Женя Фокин сделал дерзкую прическу и не прогадал: „Впервые в жизни прическа помогла заработать“
ФОТО: | Delfi Meedia
Известный эстонский стилист Женя Фокин недавно удивил общественность своей новой необычной прической.
По словам Фокина, он не только поэкспериментировал с волосами, что он делает каждое лето, но и впервые смог заработать на своей прическе. С ним связалась литовская компания Apranga Group, которая имеет в странах Балтии несколько успешных магазинов, пишет TV3.
„Они сказали, что хотят эту прическу. Клиент попросил обновить уже имеющуюся прическу. Впервые в жизни прическа помогла мне заработать“, - говорит стилист, комментируя еще не вышедший совместный проект, включающий в себя серию фотографий и видеоролик.