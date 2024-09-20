ФОТО | В Батарейной тюрьме наконец начинается строительство – в 2026 году там появится Музей памяти жертв коммунизма

„Батарейная морская крепость была свидетелем истории человеческих надежд и страданий. Создание музея – это шаг в будущее, который поможет почтить память жертв и сохранить их истории, чтобы ужасы прошлого не повторилась. Мы создаем место, где люди смогут более непосредственно и достоверно пережить былое, понять его и сопереживать ему. Это наш долг и перед прошлым, и перед будущим, – сказал председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа. – Мое личное желание – восстановить в комплексе часовню, которая с самого начала была частью крепости, чтобы у каждого было достойное место для почитания памяти жертв. Батарейная морская крепость была намного большим, чем просто тюрьма или военный объект – это символическое место, где встречаются история и будущее“.

26 апреля 2018 года правительство решило создать Международный музей памяти жертв коммунизма, строительством которого занимается Эстонский институт исторической памяти в сотрудничестве с Министерством юстиции.

„Музей Батарейной крепости станет местом, которое будет максимально убедительно повествовать о преступлениях коммунизма в мире – чтобы, уходя отсюда, посетители осознавали, что коммунистическая угроза до сих пор существует, но при этом сохраняли веру в людей и человечность. Музей расскажет истории эстонцев, наших соседей и жителей других регионов мира, пострадавших от бесчеловечной природы коммунизма“, - отметила министр юстиции и цифрового развития Лийса Пакоста.

Находящийся под охраной в качестве памятника старины масштабный и сложный комплекс будет реконструирован и частично законсервирован. В рамках первого этапа здесь будет открыт Международный музей памяти жертв коммунизма. За внутреннюю архитектуру музея отвечает бюро KOKO Arhitektid, партнером по строительству выступает компания Bildgren Ehitus. Арендатором музея выступает Riigi Kinnisvara AS, а управлять им будет Эстонский институт исторической памяти. Креативным директором постоянной экспозиции является Мартти Хельде.