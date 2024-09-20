ФОТО | В Батарейной тюрьме наконец начинается строительство – в 2026 году там появится Музей памяти жертв коммунизма(14)
В среду в Батарейной морской крепости был заложен краеугольный камень музея памяти жертв коммунизма, который будет завершен в рамках первого этапа проекта. Со стропил строящегося здания был спущен венок. Музей общей площадью 5000 квадратных метров откроется 14 июня 2026 года. Параллельно компания US Real Estate готовится к следующему этапу развития комплекса.
„Батарейная морская крепость была свидетелем истории человеческих надежд и страданий. Создание музея – это шаг в будущее, который поможет почтить память жертв и сохранить их истории, чтобы ужасы прошлого не повторилась. Мы создаем место, где люди смогут более непосредственно и достоверно пережить былое, понять его и сопереживать ему. Это наш долг и перед прошлым, и перед будущим, – сказал председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа. – Мое личное желание – восстановить в комплексе часовню, которая с самого начала была частью крепости, чтобы у каждого было достойное место для почитания памяти жертв. Батарейная морская крепость была намного большим, чем просто тюрьма или военный объект – это символическое место, где встречаются история и будущее“.
26 апреля 2018 года правительство решило создать Международный музей памяти жертв коммунизма, строительством которого занимается Эстонский институт исторической памяти в сотрудничестве с Министерством юстиции.
„Музей Батарейной крепости станет местом, которое будет максимально убедительно повествовать о преступлениях коммунизма в мире – чтобы, уходя отсюда, посетители осознавали, что коммунистическая угроза до сих пор существует, но при этом сохраняли веру в людей и человечность. Музей расскажет истории эстонцев, наших соседей и жителей других регионов мира, пострадавших от бесчеловечной природы коммунизма“, - отметила министр юстиции и цифрового развития Лийса Пакоста.
Находящийся под охраной в качестве памятника старины масштабный и сложный комплекс будет реконструирован и частично законсервирован. В рамках первого этапа здесь будет открыт Международный музей памяти жертв коммунизма. За внутреннюю архитектуру музея отвечает бюро KOKO Arhitektid, партнером по строительству выступает компания Bildgren Ehitus. Арендатором музея выступает Riigi Kinnisvara AS, а управлять им будет Эстонский институт исторической памяти. Креативным директором постоянной экспозиции является Мартти Хельде.
„Приятно осознавать, что многолетние ожидания целого поколения и годы работы по созданию музея памяти жертв коммунизма достигли важного рубежа. Всего через пару лет это место памяти и приют непрожитых жизней начнет выполнять свою задачу – повышать осведомленность людей, образовывать их и бороться за то, чтобы подобные ужасы никогда не повторились“, - сказал один из инициаторов идеи музея, член правления Эстонского института исторической памяти Мартин Андреллер.
Помимо музея, с выходящей на море стороны здания US Real Estate соорудит 310-метровый променад, который соединит кварталы Каларанна и Ноблесснери и таким образом откроет город к морю
„Батарейная морская крепость спроектирована, как многофункциональная среда, и разрешение на строительство у нас уже есть, – рассказал председатель правления US Real Estate Герт Йостов. – Приобретая Морскую крепость, мы обязались построить музей к 2026 году и законсервировать оставшуюся часть крепости. На сегодняшний день мы опережаем этот план, и уже к лету 2025 года запланированный объем работ будет завершен. Самый же ранний срок завершения всего комплекса – вторая половина 2027 года. В данный момент ведутся переговоры с несколькими известными во всем мире брендами 5-звездочных отелей, которые заинтересовались этим уникальным зданием. Надеемся, что переговоры окажутся успешными. Помимо отеля, в комплексе появятся квартиры, а также доступные для всех горожан кафе и торговые площади“.