Алекс, который восемь лет в отношениях на расстоянии: разлука укрепляет каждую пару и обнажает слабые стороны

34-летний Алекс Макнил работал в течение восьми лет экспедиционным лидером туристической компании в Антарктиде, проводя каждый год месяцы вдали от своей жены. Несмотря на расстояние, их отношения процветали, и он решил поделиться полезными советами с Cosmopolitan для пар, сталкивающихся с проблемами дистанционных отношений.

Макнил в основном отсутствовал дома от шести до девяти месяцев каждый год. Они поженились в 2015 году и мирно живут вместе.

„В начале наших отношений я звонил своей партнерше раз в 10-20 дней во время экспедиции; чаще общение было невозможно. Речь о телефонном сексе не шла!“- подтверждает Макнил. Они также успевали переписываться по почте. Макнил говорит, что несмотря на иногда возникающую ревность из-за минимального общения и большого расстояния, ключевым было доверие.

Говоря о коронавирусе, он отмечает, что люди способны адаптироваться к новым условиям, даже если они кажутся трудными и непреодолимыми. Он верит, что в конечном итоге мы все выйдем из этого победителями.

„Когда я впервые отправился в Антарктику, я был одинок, морская болезнь меня мучила, я постоянно был уставшим, испытывал клаустрофобию и сильно скучал по дому. Я находился на корабле, удаляющемся от цивилизации, и не мог оттуда уйти“,- вспоминает Макнил. Ему пришлось работать в очень тяжелых условиях, но он смог выжить. Сейчас, взглянув назад на все трудности, карантин уже не кажется чем-то непреодолимым. Он благодарен, что у него нет морской болезни, есть интернет и мобильная связь, и наконец, после всех этих лет дистанционных отношений, он счастлив быть со своей женой.

Макнил подтверждает, что дистанционные отношения сильно укрепили его любовь к жене. Он советует парам, которым приходится долго находиться вдали друг от друга, разумно использовать время разлуки, потому что это отличная возможность задуматься о том, насколько сильно ты любишь своего партнера. Тогда нет желания ссориться или испытывать недоверие к другому человеку. Он считает, что разлука укрепляет каждую пару и обнаруживает слабые места, с которыми нужно работать. Конечно, все это испытывает отношения, но те, кто преодолевает этот трудный период, выходят из него крепче, чем когда-либо прежде.