ФОТО | Одна красивее другой! Деми Мур появилась на премьере фильма с дочерьми от Брюса Уиллиса

Поддержать звезду пришли ее дочери от Брюса Уиллиса – Скаут, Таллула и Румер Уиллис. Для своего появления они выбрали красивые платья.

На Скаут было откровенное прозрачное платье-кейп шоколадного цвета, под которым отсутствовал бюстгальтер. Лук она дополнила золотыми босоножками.

Таллула надела лаконичное черное мини-платье без бретелек, которое она скомбинировала с черными остроносыми туфлями.

Румер сделала ставку на вечернее черное платье в пол с горизонтальными бретельками. Аутфит она завершила бриллиантовыми серьгами и колье.

А Деми Мур сияла в интересном красном мозаичном платье-бюстье от бренда Oscar de la Renta, которое было покрыто красными деталями, похожими на лепестки, и черной каймой, напоминавшей витражи.

Фильм „Субстанция“ – сенсация Каннского кинофестиваля, который получил приз за лучший сценарий.

В картине также сыграла Маргарет Куолли, известная по ролям в „Бедные создания“, „Однажды в Голливуде“ и „Горничной“, и Деннис Куейд („GIJoe: Атака кобры“, „Жизнь и цель собаки“, „Замкнутый круг“), который в последний момент перед стартом съемок заменил скончавшегося в мае 2022 года своего друга Рэя Лиотту.

По сюжету ленты Элизабет Спаркл (Деми Мур) – настоящая супер-звезда и обладательница премии „Оскар“ ведет популярное фитнес-шоу, пока продюсер не решает найти младшую замену. И тогда в жизни Элизабет появляется „субстанция“ – загадочный препарат для репликации клеток, создающий лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью (Маргарет Кволли): младше, красивее, совершеннее... И последствия этого становятся удивительно непредсказуемыми.