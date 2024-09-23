Подписанные Туве Янссон открытки продавались за бесценок на блошином рынке - семья писательницы подтвердила их подлинность

На обратной стороне открытки много текста, написанного бисерным почерком, а в конце красуется аккуратная подпись – „Туве“. Юсси Перямяки раскладывает на столе и другие письма, которые он обнаружил среди старья на блошином рынке в Ловииса.

Туве Янссон, известная как создательница муми-троллей, отправляла их своим родственникам. Перямяки обнаружил переписку писательницы совершенно случайно.

В выходные он решил отправиться с женой на вечернюю прогулку в Ловиису и заодно посетить несколько блошиных рынков и антикварных магазинов, как они привыкли делать.

На одном из столов он увидел большой конверт, адресованный Туве Янссон и её партнёрше Тууликки Пиетиля.

– Первая реакция – я был в полном замешательстве: как такое культурное сокровище может без дела валяться на блошином рынке? – рассказывает Перамяки.

Он немедленно купил открытки и конверты с письмами, которые стоили от 40 центов за штуку.

– Самая дорогая открытка была отправлена из Японии. Кажется, она стоила два евро.

Перамяки заплатил за купленную переписку всего чуть больше десяти евро.

В Moomin Characters подтвердили Yle, что, судя по фотографиям, открытки являются подлинными. Moomin Characters является официальной организацией, контролирующей права на персонажей и бренд, созданные Туве Янссон. Компанию основала Туве вместе с братом Ларсом Янссоном. В настоящее время художественным руководителем компании является племянница Туве, София Янссон.

Писательница отправляла открытки из путешествий

Юсии Перямяки пока не успел внимательно прочитать приобретенные им письма. Известно, что Туве Янссон отправляла открытки родственникам из зарубежных поездок в 1970-х годах, например, из Франции и Японии.

Перамяки предполагает, что причиной продажи открыток и конвертов может быть решение предыдущего владельца расстаться с коллекцией марок. Почти все конверты были пустыми, вероятно, их сохранили именно из-за марок.

Перямяки говорит, что крайне ценит как Туве Янссон, так и Тууликки Пиетиля как художниц, поэтому находка его так порадовала.