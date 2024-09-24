В Финляндии решили поставить масштабную постановку „Властелина колец“. Риск оправдался: все билеты распроданы

Все билеты на крупномасштабную театральную постановку классики фэнтези „Властелин колец“ оказались распроданы.

Совместная постановка Театра Тампере, городского филармонического оркестра и цирка задействует более 250 профессионалов. Выход на сцену классического фэнтези Дж. Р. Р. Толкина стал крупным проектом, на организацию которого ушло четыре года.

Театр Тампере не раскрывает точную сумму, в которую обошелся четырехчасовой спектакль, но сообщает, что она сопоставима с бюджетами крупных отечественных мюзиклов. Площадка Tampere-talo, где идет представление, разделила с городским театром финансовый риск.

– Все билеты действительно распроданы! Боже, какое облегчение, но так и должно было быть! Риск, однако, был огромным, – написала генеральный директор Tampere-talo Паулина Ахокас в своих соцсетях.

Премьера состоялась на большой сцене Tampere-talo в августе. Представления продолжаются до января.