ФОТО | Звезда группы ABBA Бьорн Ульвеус женился на возлюбленной, которая на 27 лет его моложе

Ульвеус и Сас, которые вместе два года, отпраздновали свадьбу в Копенгагене в присутствии близких друзей. Церемонию провела британская писательница и актриса, звезда реалити The Great British Bake Off Сэнди Токсвиг. Об этом сообщает The Daily Mail .

„21 сентября 2024 года, Бьорн Ульвеус женился на Кристине Сас из Хернинга в Дании“, — говорится в записи на официальной странице музыканта в Instagram.

Сообщается, что Бьорн и Кристина встретились в Нюрнберге в 2021 году по случаю выхода последнего альбома ABBA „Voyage“ и начали встречаться весной 2022 года. Свадьба состоялась в Копенгагене в присутствии близких друзей и семьи, пишет focus.ua.

79-летний мужчина также поделился информацией о своей свадебной церемонии в Instagram, которая прошла очень непринужденно. Бьорн Ульвеус был одет в серый костюм с белой футболкой под ним. Кристина Сас выбрала не классическое свадебное платье, а платье шалфейного цвета.

Бьорн Ульвеус впервые вместе с Кристиной Сас появился на публике в 2022 году. Недавно пара посетила, среди прочего, теннисный турнир в Уимблдоне.

Для Бьорна Ульвеуса это третий брак. В 1970-х музыкант был женат на своей коллеге по группе Агнете Фельтског, от которой у него двое детей. Их брак продлился девять лет – до 1980 года. После расставания он снова женился в начале 1980-х.