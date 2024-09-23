Сильвия Ильвес села за руль пьяной ради своих детей: „Посадите меня за решетку!“

Вопрос „Какой закон я нарушила?“ заставил Сильвию вспомнить травмирующий момент из прошлого, когда ей пришлось пьяной сесть за руль в Финляндии, чтобы добраться до своих детей в городе.

Сильвия вспомнила случай, произошедший в 2017 году, когда она была на вечеринке. „В Финляндии мне нужно было вернуться в Хельсинки с вечеринки, где я была очень сильно пьяна. Мне нужно было добраться из Ханко в Хельсинки, а у меня не было водительских прав, но я ходила в автошколу. Я поехала на чужой машине из Ханко в Хельсинки - пьяной и без водительских прав. Сто километров. Посадите меня за решетку! Я так поступила, потому что мне нужно было добраться до своих детей“, - вспоминает Сильвия, добавляя, что в то время за ее сыновьями присматривала бабушка.

По словам виолончелистки, это было воскресенье, и у нее не было возможности вернуться в город. „У меня не было сотни евро, чтобы оплатить поездку на расстояние более 100 км в 7 утра в воскресенье“.

Сильвия была на вечеринке с финским ухажером, который отказался вести машину и сказал юной Сильвии самой сесть за руль. „У меня было так - делай что хочешь, но делай. Мне просто нужно было добраться до города“, - объяснила Сильвия.

Сильвия до сих пор очень травмирована тем, что он апережила. „У меня есть некий страх. Меня это травмировало. Я не хочу получать водительские права“.