Скарлетт Йоханссон согласилась на необычную роль ради дочери

По словам Скарлетт Йоханссон, ее дочь пока не очень представляет, как знаменитости озвучивают анимационных персонажей, поэтому она решила показать ей весь рабочий процесс.

Актриса рассказала, что когда дочь впервые начала смотреть фильмы и вышел „Sing“, где Йоханссон играет Эша, знаменитой маме пришлось долго объяснять,“как это работает“. „И я подумала, может быть, ей захочется увидеть процесс. Это совершенно захватывающе“, — призналась актриса.

Скарлетт Йоханссон не сомневается, что новая анимационная картина с голосом мамы станет одной из самых любимых у ее дочери.