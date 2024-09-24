Страсти в муравейнике: отгрызть ногу — спасти жизнь

„Это первый случай в животном мире, когда мы наблюдаем, как собратья удаляют часть тела у другого муравья, чтобы сохранить ему жизнь“, — пишет Эрик Франк, поведенческий эколог из Вюрцбургского университета и ведущий автор исследования, в своем исследовании.

Исследование знаменует собой новый случай хирургического вмешательства среди животных, подчеркивая беспрецедентный уровень альтруистического поведения.

Хотя в колониях муравьев и раньше отмечались случаи ухода за ранеными собратьями и жертвования своей жизнью в защиту колонии, эксперты утверждают, что это первый задокументированный случай такого прямого, спасающего жизнь вмешательства.

Исследователи давно отмечают поразительное сходство между муравьиными обществами и человеческими сообществами, особенно в их социальной структуре и межличностных отношениях. Новое наблюдение добавляет новое измерение нашему пониманию поведения муравьев и их способности к сложным, самоотверженным действиям.

Ожесточенная борьба на пороге

Муравьиные колонии демонстрируют разнообразные формы поведения, повторяющие человеческие. Некоторые виды собирают листья и палочки, выращивают на них грибы и употребляют в пищу, рассказывает Русская служба BBC.

Другие занимаются разведением насекомых, укрывая в своих гнездах тлю и собирая с нее богатую питательными веществами жидкость, известную как „молочная роса“.

Однажды на пороге моего дома я увидел, как один муравей насадил голову другого муравья на свою собственную антенну, а безжизненное тело тащил за собой в лапах.

Доктор Приядаршан Дхармараджан, энтомолог из Фонда Ашока для исследований в области экологии и окружающей среды (ATREE) в Бангалоре, говорит, что конфликты могут возникать даже между муравьями одного вида, если они из разных муравейников.

Среди наиболее интригующих видов муравьев можно назвать так называемых муравьев-рабовладельцев — они вторгаются в гнезда других видов, похищая молодых личинок, чтобы вырастить их в качестве рабов в своих собственных колониях.