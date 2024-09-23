PÖFF приглашает на мастер-класс по кинокритике

Это однодневное обучение на английском языке, цель которого – познакомить с основами кинокритики и дать обзор возможностей анализа и осмысления киноискусства как в теории, так и на практике.

Мероприятие под названием „Мастер-класс по кинокритике: почувствуйте себя кинокритиком на один день с Виктором Фрагой“ и пройдет 10 ноября в Nordic Hotel Forum.

Мастер-класс проведёт Виктор Фрага – основатель и редактор независимого онлайн-журнала Dirty Movies, издающегося в Лондоне. „Кинокритик – необыкновенная профессия, где необходимо быть вместе и в то же время отдельно от кинопроизводства. Вам должно быть интересно писать обзоры, которые будут не только функциональными и описательными, но и увлекательными и вдохновляющими для своих читателей“, – объясняет он свои убеждения.Фрага резюмирует цели мастер-класса следующим образом:- отточить навыки письма участников- доказать, что и те, кто не являются носителями английского языка, могут писать оригинальные отзывы на английском языке- поощрить творческий подход – кинокритика, как и кино, является творческим искусством- развеять мифы и предрассудки, связанные с отзывами

В ходе мастер-класса все участники напишут рецензию на один короткометражный фильм, который будет опубликован на каналах PÖFF и Dirty Movies, а также также получат персональные отзывы о своей работе.Подать заявку могут все кинолюбители из Эстонии, Латвии и Литвы независимо от их возраста – даже те, у кого нет предыдущего опыта работы в сфере рецензирования. Приветствуется и участие людей, уже работающих в киноиндустрии, от активных критиков до дистрибьюторов и продюсеров.

Срок подачи заявок – 15 октября.Кинофестиваль „Тёмные ночи“ пройдет в этом году с 8 по 24 ноября. Фестиваль представляют компании Elisa и Nordic Hotel Forum.

Подать заявку на мастер-класс можно здесь: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepNWtXrVF92W_-c_PBPNAymux_5LC0zyuhuJaxQlAVcsiXrQ/viewform?pli=1