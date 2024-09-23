Музыка легендарного композитора Филипа Гласса зазвучит в Тарту и Таллинне

Музыкально-танцевальный спектакль „Dancing Glass“ включен в основную программу мероприятий культурной столицы Европы „Тарту 2024“. Постановку можно будет увидеть 29 сентября в тартуском концертном зале „Ванемуйне“ и 3 октября – в столичном концертном зале Alexela.

Двенадцать известных фортепианных этюдов, созданных Глассом, прозвучат в интерпретации всемирно признанных хореографов, музыкантов и видеохудожников. Музыка, танец и видео переплавляются в единое целое, в котором можно будет расслышать отголоски Африки, бразильского шоро, японского кото и турецкой суфийской музыки. Особый колорит этюдам Гласса придаст играющая на каннеле Анна-Лийза Эллер.

В своем творчестве Филип Гласс стирает границы между так называемой легкой и более серьезной музыкой. Его одинаково ценят как поклонники классической музыки, так и любители кино- и поп-музыки. Знаменитая опера „Эйнштейн на пляже“, созданная Филипом Глассом и Робертом Уилсоном в 1976 году, вошла в золотой фонд современного оперного искусства.

Продукция „Dancing Glass“ произведена компанией Change Performing Arts совместно с известным американским хореографом Люсиндой Чайлдс и итальянским музыкальным продюсером Оскаром Пиццо. Видеохудожники – Анагур, Хироcи Сугимото, Фабио Черстич и Ширин Нешат. Сопродюсерами выступают Eesti Kontsert, Китайско-Шанхайский международный фестиваль искусств CSIAF и Муниципальный театр Болоньи.