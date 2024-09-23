ФОТО | Давно не видели: жена Канье Уэста Бьянка Цензори в прозрачном топе устроила шопинг в Токио

Для шопинга Цензори выбрала короткие серые бриджи и прозрачный топ телесного цвета на тонких бретелях. Под этот топ Бьянка, конечно же, не надела бюстгальтер. На прогулку вместе с Цензори отправился ее муж и его двое детей от Ким Кардашьян: 8-летний Сейнт и 5-летний Псалм.

Сам Канье по традиции выбрал все черное – объемную толстовку, штаны и кроссовки. Мальчики Канье носили корзинки по магазину и, как пишут папарацци, имели счастливый вид, что проводят время со своим знаменитым папой.

Сеть, как всегда, взорвалась критикой. Люди уже не столько возмущаются голым образам, сколько удивляются, что Цензори продолжает выполнять все прихоти Уэста. „Почему она до сих пор ходит голой так, как это нравится Канье? Она уже давно должна была это прекратить“; „Я бы на месте японских властей запретил бы им выходить на улицу“, - пишут в комментариях.