Впервые в Балтии пройдет крупнейшее международное мероприятие для парикмахеров и барберов: узнайте о новейших трендах!(1)
13 октября в Риге, впервые в Балтии, состоится международная выставка для парикмахеров и барберов „Baltic Barber Expo“. Мероприятие объединит под одной крышей рижского выставочного центра „ATTA Centre“ легенд индустрии, в числе которых Дункан Бэйли („Schorem“, Нидерланды), Питер Гослинг (Канада), Андрей Балу (Болгария), Алессандро Бонетто (Италия) и многие другие.
У гостей барбер-экспо будет возможность оценить разнообразную программу, активности которой пройдут на разных площадках „ATTA Centre“. В течение всего дня на главной сцене — мастер-классы от выдающихся мастеров барберинга и парикмахерского искусства со всего мира. Посетители первыми узнают о тенденциях и новинках индустрии на будущий год от лидеров мнений.
Еще одна сцена будет отдана под соревнования, конкурс за звание лучшего барбера, парикмахера, в двух категориях: для специалистов с опытом работы менее трех лет „Fresh Blood“ („Свежая кровь“ – перевод с англ.) и опытных мастеров „Advanced“ („Продвинутый уровень“ – перевод с англ.). В каждой категории победитель получит денежный приз в размере 1500 евро, подарки от спонсоров и титул „Лучший барбер 2024“ по версии BBF. В числе судей — международные эксперты отрасли из Бельгии, Нидерландов, Канады, Италии, Болгарии и других стран.
Параллельно с этим в течение всего дня будет работать выставочный холл, где желающие смогут ознакомиться с представителями ведущих мужских косметических брендов, инструментами, оборудованием и многим другим.
„В 2013 году я открыл первый барбершоп в странах Балтии, став первым брадобреем, — пришлось приложить титанические усилия для развития этой культуры. Сейчас профессия барбер звучит гордо и стильно, барбер-шопы на каждом углу. Трудно представить, но одиннадцать лет назад в Латвии мужчинам не делали бороды и сложные стрижки, никто не предлагал такую услугу как бритье, а специализированной мужской продукции практически не существовало. Косметику и профессиональные машинки для мужских стрижек я привозил в чемоданах из Америки. Тогда идея барбершопов вызывала скептицизм, но сегодня это — огромная индустрия. Было проделано много каждодневной, упорной работы. Мой следующий шаг на пути развития и популяризации отрасли — организация крупнейшего в Европе ивента для парикмахеров и барберов — „Baltic Barber Expo“ которое состоится в Риге уже в этом октябре— рассказывает его основатель Эдгар Розенвальд.
Подробная информация доступна на сайте ticketshop.lv.