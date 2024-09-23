Впервые в Балтии пройдет крупнейшее международное мероприятие для парикмахеров и барберов: узнайте о новейших трендах!

У гостей барбер-экспо будет возможность оценить разнообразную программу, активности которой пройдут на разных площадках „ATTA Centre“. В течение всего дня на главной сцене — мастер-классы от выдающихся мастеров барберинга и парикмахерского искусства со всего мира. Посетители первыми узнают о тенденциях и новинках индустрии на будущий год от лидеров мнений.

Еще одна сцена будет отдана под соревнования, конкурс за звание лучшего барбера, парикмахера, в двух категориях: для специалистов с опытом работы менее трех лет „Fresh Blood“ („Свежая кровь“ – перевод с англ.) и опытных мастеров „Advanced“ („Продвинутый уровень“ – перевод с англ.). В каждой категории победитель получит денежный приз в размере 1500 евро, подарки от спонсоров и титул „Лучший барбер 2024“ по версии BBF. В числе судей — международные эксперты отрасли из Бельгии, Нидерландов, Канады, Италии, Болгарии и других стран.

Параллельно с этим в течение всего дня будет работать выставочный холл, где желающие смогут ознакомиться с представителями ведущих мужских косметических брендов, инструментами, оборудованием и многим другим.