Умер барабанщик группы ABBA

О трагическом событии сообщили родные знаменитости, пишет издание Aftonbladet. По словам близких Роджера, много лет у него был синдром Альцгеймера. Причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью.

„Он был теплым и скромным человеком, который всегда поддерживал друзей и семью. По нему будут очень скучать, и он оставляет после себя огромную пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплотой в сердцах“, - написала семья барабанщика.

Палм стал известным именно как барабанщик коллектива. Он начал сотрудничать с культовой группой в начале 1970-х годов. Роджер участвовал в записи многих хитов ABBA, в частности, „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „Thank You for the Music“ и „Take a Chance on Me“.

Кроме этого, он играл в различных шведских группах, таких как Gimmicks и Beatmakers, и активно выступал как джазовый барабанщик. В дополнение, музыкант также записал партии ударных для композиции „Satellit“ Теда Гардестада.