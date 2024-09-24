Голливуд добрался и до Нарвы! Из-за съемок сериала „Агентство“ на два дня закроют оживленную дорогу

Как сообщили журналисту „Нарвской газеты“ в департаменте городского хозяйства Нарвы, в связи с этим на указанные два дня данный участок будет закрыт для движение транспорта начиная с 25 сентября в 09.00. Откроется он 26 сентября только в 23.50.

Доступ в находящиеся в этом районе садовые и лодочные товарищества остается открытым со стороны города Нарва. Хотя, как предупреждает департамент горхозяйства, 26 сентября во время съемок здесь возможны задержки в движении длительностью до 10 минут.

По информации департамента, также 25 и 26 сентября автобус № 6 будет двигаться по измененному маршруту. В данный период, 25 и 26 сентября, автобусы линии №6 не дойдет до остановки Arumäe oja. Автобусная остановка Nahavabrik (Nakro) будет начальной и конечной остановкой.

А еще 25, 26 сентября в направлении остановок Arumäe и Arumäe oja пойдут дополнительные микроавтобусы в 9:41, 14:41 и 17:44 от остановки Paemurru и обратно в 10:08, 15:02 и 18:07 от остановки Arumäe oja. В эти дниостановки Nõudepeatus 3, Bakid и Veteranid suvilad временно не обслуживаются.Подробная информация доступна на городской странице Нарвы: facebook.com/LinnNarva

Департамент городского хозяйства приносит извинения жителями Нарвы за возможные неудобства. И надеется, что благодаря терпению жителей уникальность Нарвы предстанет перед десятками миллионов зрителей сериала „Агентство“ по всему миру.