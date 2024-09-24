ФОТО | Среди гостей на скандальной вечеринке обвиняемого в торговле людьми рэпера Пи Дидди была и Кармен Касс

Дидди, арестованный в прошлый понедельник, находится под особым вниманием из-за вечеринок, которые он устраивал. Предыдущие интервью доказывают, что многие звезды мировой величины считали рэпера лучшим организатором вечеринок в Голливуде. О том, что якобы происходило за закрытыми дверями, умалчивалось. Однако теперь расследуется версия о том, что вечеринки, о которых идет речь, якобы были эпицентром преступлений, которые совершал Дидди.

Один из самых заметных терминов в официальных материалах расследования деятельности рэпера - „Freak Outs“. Так Дидди и его близкие называли групповые сексуальные акты после вечеринок, которые могли длиться аж несколько дней и обычно сопровождались привлечением секс-работников. По словам властей, Дидди и его команда даже запаслись капельницами, чтобы взбодрить участников, а команда рэпера, как утверждается, снимала „сексуальные афтепати“ на камеры. В интернете ходят теории, что в актах участвовали не только неизвестные люди, но и что „Freak Outs“ Дидди предназначались для звезд мировой величины.