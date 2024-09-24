ФОТО | Среди гостей на скандальной вечеринке обвиняемого в торговле людьми рэпера Пи Дидди была и Кармен Касс
Обвиняемый в торговле людьми, накачивании наркотиками и эксплуатации женщин, а также насилии над ними, рэпер Шон Комбс, также известный как „Пи Дидди“, в последние недели находится в центре внимания международных СМИ. В понедельник вечером британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии „белой вечеринки“, организованной Дидди в 2000 году. На нескольких снимках среди гостей была эстонская супермодель Кармен Касс.
Дидди, арестованный в прошлый понедельник, находится под особым вниманием из-за вечеринок, которые он устраивал. Предыдущие интервью доказывают, что многие звезды мировой величины считали рэпера лучшим организатором вечеринок в Голливуде. О том, что якобы происходило за закрытыми дверями, умалчивалось. Однако теперь расследуется версия о том, что вечеринки, о которых идет речь, якобы были эпицентром преступлений, которые совершал Дидди.