Шоубиз
24.09.2024, 13:00

ФОТО | Среди гостей на скандальной вечеринке обвиняемого в торговле людьми рэпера Пи Дидди была и Кармен Касс

 
VALGE PIDU Avalikkuse ette tulnud kaader 1998. aastal Diddy (pildil all) poolt korraldatud peost. Fotol on ka toonane noor tõusev filmitäht Leonardo DiCaprio, keda arreteeritud Diddy on hiliisemas intervjuus nimetanud esimeseks staariks, keda ta oma pidudele kutsub.
VALGE PIDU Avalikkuse ette tulnud kaader 1998. aastal Diddy (pildil all) poolt korraldatud peost. Fotol on ka toonane noor tõusev filmitäht Leonardo DiCaprio, keda arreteeritud Diddy on hiliisemas intervjuus nimetanud esimeseks staariks, keda ta oma pidudele kutsub.
ФОТО: Globe Photos | Scanpix

Обвиняемый в торговле людьми, накачивании наркотиками и эксплуатации женщин, а также насилии над ними, рэпер Шон Комбс, также известный как „Пи Дидди“, в последние недели находится в центре внимания международных СМИ. В понедельник вечером британский таблоид Daily Mail опубликовал фотографии „белой вечеринки“, организованной Дидди в 2000 году. На нескольких снимках среди гостей была эстонская супермодель Кармен Касс.

Дидди, арестованный в прошлый понедельник, находится под особым вниманием из-за вечеринок, которые он устраивал. Предыдущие интервью доказывают, что многие звезды мировой величины считали рэпера лучшим организатором вечеринок в Голливуде. О том, что якобы происходило за закрытыми дверями, умалчивалось. Однако теперь расследуется версия о том, что вечеринки, о которых идет речь, якобы были эпицентром преступлений, которые совершал Дидди.

Один из самых заметных терминов в официальных материалах расследования деятельности рэпера - „Freak Outs“. Так Дидди и его близкие называли групповые сексуальные акты после вечеринок, которые могли длиться аж несколько дней и обычно сопровождались привлечением секс-работников. По словам властей, Дидди и его команда даже запаслись капельницами, чтобы взбодрить участников, а команда рэпера, как утверждается, снимала „сексуальные афтепати“ на камеры. В интернете ходят теории, что в актах участвовали не только неизвестные люди, но и что „Freak Outs“ Дидди предназначались для звезд мировой величины.

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