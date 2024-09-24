СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Дешевле ли в Эстонии? Смотрите, сколько стоят билеты на концерты Imagine Dragons и Джастина Тимберлейка за границей

В связи с инфляцией цены билетов на концерты артистов, гастролирующих в Эстонии, постепенно выросли. Билеты на концерт Imagine Dragons в Таллинне, поступившие в продажу две недели назад, уже заканчиваются. Стоячие билеты, поступившие в продажу по цене 79 евро, уже распроданы, но все еще можно приобрести обычные билеты за 99 евро. Билеты Golden Circle, то есть в фан-зону перед сценой, тоже уже смели под ноль. Их стоимость составляла 149 евро. В продаже еще есть несколько VIP-пакетов, стоимость которых варьируется от пары сотен до пары тысяч евро.