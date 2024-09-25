Необычный фетиш поставил точку на сексуальной жизни пары: „С годами я обнаружил, что просто смотреть недостаточно...“

„Мне всегда нравилась сетка как материал, а также колготки. Особенно под цвет кожи - как носят танцовщицы - но раньше они никогда не были большой частью моей сексуальной жизни. Нет, я не трансвестит и не хочу быть женщиной.

Когда я был моложе, у меня были нормальные сексуальные отношения. Конечно, я фантазировал о сетчатых колготках и смотрел видео с женщинами в них, но никто не знал, что я хочу их носить. Иногда я просил своих подруг надеть их, и они, как правило, были рады. Есть что-то такое в текстуре и дырочках, что меня возбуждает.