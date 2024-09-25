25.09.2024, 18:00
Необычный фетиш поставил точку на сексуальной жизни пары: „С годами я обнаружил, что просто смотреть недостаточно...“
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„Моя партнерша считала, что у меня проблемы с эрекцией, потому что она недостаточно привлекательна для меня“, - говорит 45-летний мужчина, который стал в постели неразлучным с предметом, позаимствованным из женского гардероба.
„Мне всегда нравилась сетка как материал, а также колготки. Особенно под цвет кожи - как носят танцовщицы - но раньше они никогда не были большой частью моей сексуальной жизни. Нет, я не трансвестит и не хочу быть женщиной.
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