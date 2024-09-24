ФОТО | Пока еще рано расслабляться! В центре Таллинна снова проходят съемки голливудского сериала

Если на прошлой неделе вывески на магазинах и кафе вдоль Нарвского шоссе в центре Таллинна были заменены на русскоязычные, чтобы создать впечатление, что действие происходит в Минске, то для сегодняшних съемок никаких изменений не было сделано. Съемки заняли всего пару часов на одном из самых оживленных перекрестков Таллинна.