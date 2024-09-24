Модель OnlyFans переспала с 300 партнерами в прошлом году: в 2024 году она хочет побить этот рекорд, увеличив число до 600

Австралийская модель OnlyFans Энни Найт всколыхнула интернет, когда поделилась подробностями своей сексуальной жизни и заявила, что в прошлом году ей удалось иметь секс с 300 партнерами. В начале 2024 года звезда эротического контента планировала иметь половой акт с 365 партнерами, но решила удвоить свою прошлогоднюю цифру и назначить себе цель в 600.

В 2023 году Энни Найт сделала публичное признание относительно своей сексуальной жизни и аккаунта на OnlyFans. После этого модель уволили с работы в маркетинге. Однако 26-летняя девушка получила популярность и титул „самой сексуально активной женщины Австралии“. Это позволило Энни Найт войти в 0,02% лучших моделей на платформе OnlyFans и за год заработать около 1,3 млн долларов.

Модель OnlyFans, которая имела секс с 300 мужчинами, не планирует останавливаться на своем достижении. „Я хочу иметь 365 партнеров за 365 дней, и пока я значительно опережаю график. Думаю, таким темпом я достигну 365 к середине года“, — говорила девушка в начале года.

В итоге она решила увеличить цифру до 600. В начале сентября она уже переспала более чем с 400 партнерами.

Чтобы достичь своей цели, она начала принимать заявки от своих подписчиков, в которых люди могут попросить переспать с ней. Она была поражена наплывом заявок и сказала, что не знает, почему не сделала этого раньше.

Человек должен был согласиться на то, чтобы его снимали, но при этом он мог попросить размыть свое лицо: он должен был сказать, проходил ли он тестирование на заболевания, передающиеся половым путем, и должен был прислать свои фотографии.

По ее словам, она очень придирчива, и хотя иногда она снижает планку, есть определенный стандарт, которому должны соответствовать потенциальные партнеры в плане внешности.

Ее цель - переспать с 600 людьми за год - означает, что у нее должно быть 1,6 партнера в день, но она рассказала, что бывают дни, когда ей просто не до этого.