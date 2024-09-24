Вокальный ансамбль Rejoice представляет новую программу: „Классика a cappella: от Возрождения до наших дней“

Программа включает в себя произведения таких выдающихся композиторов, как Томас Таллисс, Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт, Сергей Рахманинов и других мастеров хоровой музыки. Также в программе прозвучат произведения современных авторов, демонстрирующие красоту и многообразие вокальной традиции.

Каждый концерт ансамбля Rejoice — это не просто исполнение классических произведений, но и эмоциональное погружение в музыкальный мир, в котором гармония голосов передает тончайшие нюансы человеческих чувств. Виртуозное владение вокальной техникой и глубокая музыкальная интерпретация позволяют участникам ансамбля открывать слушателям новые грани привычной классики.

Ансамбль Rejoice уже завоевал признание как среди профессионалов, так и среди любителей вокальной музыки. Его выступления всегда отличают точность исполнения, проникновенность и способность удивлять даже самых искушенных слушателей.

Вокальный ансамбль Rejoice — это творческий союз профессиональных вокалистов, увлеченных музыкой a cappella. Ансамбль известен своими разнообразными программами, включающими как классические произведения, так и современные композиции, а также джазовые и народные аранжировки. Rejoice активно участвует в международных фестивалях и конкурсах, где его выступления неизменно получают высокие оценки.