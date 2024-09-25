„Получите визу в сладкую жизнь!“ В Таллинне выступит рэпер Oxxxymiron

„Сладкая жизнь. Разве можно лучше описать то, что происходит вокруг? Поэтому весной 2025 я везу вам DOLCE VITA TOUR — абсолютно новое шоу с атмосферой изобилия, роскоши и легкой тревоги. Новый EP, коллекция хитов и бриллианты, не вошедшие в мировой тур. К чему горькая правда? Получите визу в сладкую жизнь!“ - пишет рэпер.

В рамках мирового тура „Dolce Vita“ Oxxxymiron посетит Америку и Европу, в том числе и страны Балтии. Артист сначала приедет в Вильнюс, оттуда отправится в Прагу, а уже потом даст концерты в Риге и Таллинне.

Цены на билеты начинаются от 49 евро. Более подробная информация пока доступна только здесь.

После вторжения России в Украину российский рэпер Oxxxymiron начал собирать донаты для помощи украинским беженцам а также провел серию концертов „Русские против войны“. В России рэпер объявлен в розыск.