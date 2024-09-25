Андрей Макаревич с женой улетели из Израиля: „Приземлились в стране, пахнущей плохим кофе“

„Приземлились в стране, пахнущей плохим кофе, огромными буррито и неограниченными возможностями. Для этого прилета еще и повод радостный. Мы с Андреем проводим винно-музыкальный вечер в самой оживленной части Бруклина. Если бы у меня была какая-то другая, возможно, следующая жизнь, провести ее я бы хотела в Нью-Йорке. Вообще-то, за моими плечами несколько летняя, довольно болезненная, попытка адаптации к жизни в Америке. Болезненная не потому, что было плохо — было потрясающее — но потому, что тоска по дому была невыносимой. США прекрасны всем для меня, буквально всем, кроме одного — они не Израиль“, — поделилась профессиональный гид в путешествиях.