Андрей Макаревич с женой улетели из Израиля: „Приземлились в стране, пахнущей плохим кофе“
Музыкант Андрей Макаревич с женой покинули Израиль. Супруга артиста Эйнат Кляйн рассказала в личном блоге, что они прилетели в США.
„Приземлились в стране, пахнущей плохим кофе, огромными буррито и неограниченными возможностями. Для этого прилета еще и повод радостный. Мы с Андреем проводим винно-музыкальный вечер в самой оживленной части Бруклина. Если бы у меня была какая-то другая, возможно, следующая жизнь, провести ее я бы хотела в Нью-Йорке. Вообще-то, за моими плечами несколько летняя, довольно болезненная, попытка адаптации к жизни в Америке. Болезненная не потому, что было плохо — было потрясающее — но потому, что тоска по дому была невыносимой. США прекрасны всем для меня, буквально всем, кроме одного — они не Израиль“, — поделилась профессиональный гид в путешествиях.
Макаревич женился на израильтянке в декабре 2019 года, а 30 марта 2022 года у супругов появился общий ребенок. Для Кляйн мальчик стал первенцем. Эйтан родился в Тель-Авиве, а в три месяца прошел обряд обрезания. Музыкант признавался, что он переживал за ребенка.