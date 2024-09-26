Меган Маркл считает, что ее преследует призрак покойной принцессы Дианы
Принцесса Уэльская Диана отошла в мир иной 31 августа 1997 года. Первая супруга Чарльза (ныне правящего короля Великобритании Карла III -прим.ред.) скончалась в результате травм, полученных в автокатастрофе в Париже. Сыновья королевской особы на момент случившегося были совсем детьми. Принцу Уильяму едва исполнилось 15 лет, а принц Гарри готовился к 13-ому дню рождения.
Принцесса Диана по понятным причинам не знакома со своими невестками. А вот жена принца Гарри Меган Маркл, кажется, немного ее знает. Как сообщают журналисты издания HeatWorld, американская актриса считает, что ее преследует призрак покойной свекрови.
Стоит отметить, что речь идет не про приведение, а скорее про ощущения 43-летней артистки. Возлюбленная младшего наследника Дианы и Чарльза ощущает на себе большую ответственность перед публикой из-за свекрови, до уровня которой она не так и не смогла дотянуться.
„Герцогиня Сассекская, по-видимому, начинает чувствовать себя преследуемой постоянным присутствием свекрови, которую она никогда не видела“, — рассказал журналистам портала анонимный источник.