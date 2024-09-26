Меган Маркл считает, что ее преследует призрак покойной принцессы Дианы

Принцесса Диана по понятным причинам не знакома со своими невестками. А вот жена принца Гарри Меган Маркл, кажется, немного ее знает. Как сообщают журналисты издания HeatWorld , американская актриса считает, что ее преследует призрак покойной свекрови.

Стоит отметить, что речь идет не про приведение, а скорее про ощущения 43-летней артистки. Возлюбленная младшего наследника Дианы и Чарльза ощущает на себе большую ответственность перед публикой из-за свекрови, до уровня которой она не так и не смогла дотянуться.