Руки на стол! Шалость с коллегой, доминирование, незнакомец... О чем на самом деле говорят наши фантазии?

В статье The Sun описываются различные сексуальные фантазии и их возможные значения, основываясь на объяснениях секс-эксперта. Вот некоторые из распространенных фантазий:

1. Доминирование со стороны партнёра — ты зависим от адреналина

Если твои фантазии выходят за рамки обычных игр с пощёчинами и включают элементы ударов и ролевые игры с рабством, ты, вероятно, ищешь острых ощущений во всех аспектах жизни. Ты постоянно жаждешь новых впечатлений, и скука тянет тебя к людям, которые склонны доминировать. Доминирование в постели влияет на кровоток в мозге и вызывает выброс эндорфинов, что создаёт невероятное чувство удовольствия.

2. Мечты о домашних делах — ты умеешь притворяться

Если во время того, как твой партнёр наслаждается процессом, ты думаешь о том, как бы прибраться, то, скорее всего, тебе откровенно скучно. Это совсем не обязательно означает, что твой партнёр не хочет доставить тебе удовольствие, но, вероятно, ты не была достаточно откровенной и не призналась, что тебе действительно приносит наслаждение. Секс превращается в рутину, которую ты делаешь только ради благополучия партнёра, но сама от этого не получаешь полного удовольствия. В худшем случае ты, возможно, даже начала имитировать оргазмы, потому что предпочитаешь это разговору с партнёром.

3. Фантазии о коллегах — ты слишком много времени проводишь в Zoom

Мы проводим большую часть времени на работе, и вполне нормально, что ты представляешь своих коллег в сексуальном контексте. Исследования показали, что люди со временем кажутся всё более привлекательными. Так что, если ты чувствуешь, что слишком часто встречаешься с коллегой лицом к лицу или проводишь видеозвонки, попробуй иногда переводить эти встречи в формат телефонных разговоров.

4. Секс в общественном месте — ты слишком беспокоишься о том, что о тебе думают другие