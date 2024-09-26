Руки на стол! Шалость с коллегой, доминирование, незнакомец... О чем на самом деле говорят наши фантазии?(2)
О чем вы думаете, когда приходит время сосредоточиться на удовольствии? Например, по данным исследований, 40% мужчин во время секса фантазируют о том, чтобы переспать с коллегой.
В статье The Sun описываются различные сексуальные фантазии и их возможные значения, основываясь на объяснениях секс-эксперта. Вот некоторые из распространенных фантазий:
1. Доминирование со стороны партнёра — ты зависим от адреналина
Если твои фантазии выходят за рамки обычных игр с пощёчинами и включают элементы ударов и ролевые игры с рабством, ты, вероятно, ищешь острых ощущений во всех аспектах жизни. Ты постоянно жаждешь новых впечатлений, и скука тянет тебя к людям, которые склонны доминировать. Доминирование в постели влияет на кровоток в мозге и вызывает выброс эндорфинов, что создаёт невероятное чувство удовольствия.
2. Мечты о домашних делах — ты умеешь притворяться
Если во время того, как твой партнёр наслаждается процессом, ты думаешь о том, как бы прибраться, то, скорее всего, тебе откровенно скучно. Это совсем не обязательно означает, что твой партнёр не хочет доставить тебе удовольствие, но, вероятно, ты не была достаточно откровенной и не призналась, что тебе действительно приносит наслаждение. Секс превращается в рутину, которую ты делаешь только ради благополучия партнёра, но сама от этого не получаешь полного удовольствия. В худшем случае ты, возможно, даже начала имитировать оргазмы, потому что предпочитаешь это разговору с партнёром.
3. Фантазии о коллегах — ты слишком много времени проводишь в Zoom
Мы проводим большую часть времени на работе, и вполне нормально, что ты представляешь своих коллег в сексуальном контексте. Исследования показали, что люди со временем кажутся всё более привлекательными. Так что, если ты чувствуешь, что слишком часто встречаешься с коллегой лицом к лицу или проводишь видеозвонки, попробуй иногда переводить эти встречи в формат телефонных разговоров.
4. Секс в общественном месте — ты слишком беспокоишься о том, что о тебе думают другие
То, что мы переживаем в повседневной жизни, часто находит отражение в наших мечтах. Поэтому ты можешь обнаружить, что фантазируешь о сексуальных шалостях в общественных местах. Если твоя фантазия связана с сексом в публичных местах, это может быть признаком того, что ты на самом деле обеспокоена тем, что о тебе подумают другие.
5. Секс с незнакомцем — ты человек, любящий людей
Секс с незнакомцем может быть признаком того, что ты хочешь попробовать что-то новое, но не осмеливаешься обсудить это с партнёром. С незнакомцем экспериментировать кажется менее страшным, потому что он всё равно тебя не знает. Причина, по которой ты фантазируешь о сексе с незнакомцем, может также заключаться в том, что ты по натуре человек, который любит отдавать себя людям, и всегда стараешься доставить партнёру удовольствие. Попробуй иногда быть эгоистичной и сосредоточься на своём собственном удовольствии.
Источник: The Sun