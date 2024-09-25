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25.09.2024, 09:00

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как прошла гламурная вечеринка в честь премьеры документального фильма об Анетт Контавейт

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Anett Kontaveit pärast oma värske dokumentaalfilmi linastumist kino ees.
Anett Kontaveit pärast oma värske dokumentaalfilmi linastumist kino ees.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вечером во вторник, 24 сентября, в таллиннском кинотеатре Apollo Kino Coca-Cola Plaza состоялась премьера документального фильма „Анетт“, вдохновленного бывшей теннисисткой Анетт Контавейт.

Смотрите, кто пришел на гламурную вечеринку в честь премьеры документального фильма „Анетт“, которая прошла в ресторане R14 в квартале Ротерманни.

По словам присутствовавшего фотографа, Анетт Контавейт пообщалась с гостями перед кинотеатром после показа фильма, но затем отправилась домой к новорожденному малышу и не смогла сама присутствовать на after party.

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