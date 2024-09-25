ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как прошла гламурная вечеринка в честь премьеры документального фильма об Анетт Контавейт

Смотрите, кто пришел на гламурную вечеринку в честь премьеры документального фильма „Анетт“, которая прошла в ресторане R14 в квартале Ротерманни.

По словам присутствовавшего фотографа, Анетт Контавейт пообщалась с гостями перед кинотеатром после показа фильма, но затем отправилась домой к новорожденному малышу и не смогла сама присутствовать на after party.