ФОТО | „Самое главное, что у нас четверо милых и прекрасных детей!“ Юри Ратас поздравил жену с годовщиной свадьбы милыми кадрами

Юри Ратас, политик и инфлюэнсер года по версии читателей Kroonika, поблагодарил Карин в социальных сетях следующим образом: „Дорогая Карин! 19 лет брака пролетели быстро, но за это время многое произошло, - говорит Ратас. - „Самое главное, что у нас четверо милых и прекрасных детей“.

В семье Юри и Карин Ратас, у которых четверо детей, матери пришлось отодвинуть свои желания и потребности на второй план ради карьеры мужа. Юри чрезвычайно благодарен своей жене за это. В прошлом он сказал: „Карин действительно дала мне возможность заниматься всеми своими делами. Когда я говорю, что у меня новая идея, новая поездка, то Карин говорит, мол иди и делай, конечно же. Она всегда поддерживает меня на сто процентов“, - рассказывал в то время политик.