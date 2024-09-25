ФОТО | „Самое главное, что у нас четверо милых и прекрасных детей!“ Юри Ратас поздравил жену с годовщиной свадьбы милыми кадрами
24 сентября Юри Ратас отметил 19-ю годовщину свадьбы со своей женой Карин. В честь этого события политик сделал прекрасный пост в социальных сетях, поблагодарив свою жену от всего сердца.
Юри и Карин Ратас женаты уже почти 20 лет: 24 сентября пара отметила 19 лет совместной жизни.
Юри Ратас, политик и инфлюэнсер года по версии читателей Kroonika, поблагодарил Карин в социальных сетях следующим образом: „Дорогая Карин! 19 лет брака пролетели быстро, но за это время многое произошло, - говорит Ратас. - „Самое главное, что у нас четверо милых и прекрасных детей“.
„Твоя забота, любовь и солнечное настрение делают меня счастливым“, - добавил он. „Я дорожу тобой и люблю тебя!“
В семье Юри и Карин Ратас, у которых четверо детей, матери пришлось отодвинуть свои желания и потребности на второй план ради карьеры мужа. Юри чрезвычайно благодарен своей жене за это. В прошлом он сказал: „Карин действительно дала мне возможность заниматься всеми своими делами. Когда я говорю, что у меня новая идея, новая поездка, то Карин говорит, мол иди и делай, конечно же. Она всегда поддерживает меня на сто процентов“, - рассказывал в то время политик.
У Ратасов в семье растут дочь Мариэлл и сыновья Робин Роджер, Оливер Юри и Холгер.