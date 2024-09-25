ФОТО | Первые кадры из Нарвы: в Ида-Вирумаа начались съемки голливудского телесериала „Агентство“

Подготовка к съемкам и меры безопасности

Очевидец стал свидетелем активной подготовки к съемочному процессу. Продюсерская команда была занята творческим процессом, а охранники уже начали следить за тем, чтобы никто из посторонних не проник на территорию. Согласно правилам, на площадке прессе находиться запрещено, что подтвердил начальник охраны, предоставив контакты продюсера проекта. Все актеры и члены съемочной группы подписали строгие договоры о неразглашении, чтобы сохранить сюжет сериала в тайне.

Ограничения движения в связи со съемками

Местные жители, которые не знали о грядущих съемках, столкнулись с неудобствами. Подъезжая к знакам ограничения движения после 9:00 утра, они вынуждены были разворачиваться и искать объездные пути. Мы напоминаем, что с 25 по 26 сентября участок улицы Elektrijaama tee между Нарвой и Арумяэ будет полностью закрыт для движения транспорта. По данным организаторов съемок, компании OÜ Münchhausen Productions, движение будет перекрыто с 9:00 25 сентября до 23:50 26 сентября.

Чего ожидать от сериала?

Несмотря на строгие меры безопасности и договоры о неразглашении, интерес к проекту продолжает расти. Международный характер сериала „Агентство“ и масштабные съемки обещают зрителям увлекательный и динамичный сюжет. Жителям Нарвы остается только ждать окончания съемочного процесса и надеяться на то, что скоро увидят улицы своего города на большом экране!

Что происходит на улицах городов Эстонии?

Съемки голливудского сериала „Агентство“, которые с начала сентября снимаются в Таллинне завершились на днях и переместились в Нарву, где по плану ждет долгий съемочный день с большим количеством актеров второго плана. За последние несколько недель „Агентство“ снималось в Нымме, Ласнамяэ, вокруг отеля Hilton и в других местах.