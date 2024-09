Легендарное ирландское танцевальное шоу Rhythm of the dance даст в Таллинне только одно выступление

Самобытные кельтские мелодии, сочетание народных элементов с современными ритмами, фирменный ирландский степ, живая музыка, завораживающее пение солистов – благодаря всему этому шоу RHYTHM OF THE DANCE стало одним их самых популярных и востребованных в мире.

В состав танцевального коллектива входят чемпионы мира в своем жанре, которые также участвовали в самых престижных ирландских танцевальных шоу, включая Riverdance, Lord of the Dance и Magic of the Dance.