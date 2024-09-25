Недельный обзор мероприятий Тарту 2024 | В культурной столице пройдет фестиваль уличных игр

В четверг, 26 сентября, художники Архитектурной резиденции VARES познакомят желающих с городом Валга. Днем вы сможете открыть для себя кирпичные скульптуры с Катарийн Мудисте, Аугустас Лапинскасе и Дития Фердоус проведут экскурсии по заброшенным зданиям Валга , а вечером вы сможете посмотреть перфоманс Дианы Микане и Паулы Вейденбаум „Värisev maa“.

Фестиваль уличных игр „Ruumide vahel “ пройдет в культурной столице с 27 по 29 сентября. Авторы десятка игр — дизайнеры из девяти стран, которые предложат участникам возможность исследовать городское пространство и решить увлекательные задачи. Например, в Тартуском музее камер КГБ будет проходить игра „Интервью“, цель которой — провести успешный допрос. Участие в играх бесплатное, но необходима регистрация.

В Тартуский театре Elektriteatr 27-29 сентября пройдет кинофестиваль Festheart 2024 . На экране кинотеатра можно увидеть последние фильмы на ЛГБТ+ тематику и послушать увлекательные дискуссии.

Обзор мероприятий культурной столицы на 23–29 сентября:

Kultuuripealinna keeltekohvik 26.09 в 11 утра, Kohvik Werner, Вход свободный

Tellisgiving. Katariin Mudist x VARES 26.09 в 15 часов, Волость Валга | VARES Arhitektuuriresidentuur, Вход свободный

Space nursing x VARES 26.09 в 16 часов, Волость Валга | VARES Arhitektuuriresidentuur, Вход свободный

„Värisev maa “ 26.09 в 19 часов, Волость Валга | VARES Arhitektuuriresidentuur, Вход свободный

Seenioride reede 27.09 в 13 часов, Тарту | Tartu Kunstimuuseum 0–1 €

Tänavamängude festival 27.09–29.09 Тарту, Вход свободный

Festheart 2024 27.–29.09 Tartu Elektriteater 6–60 €

Giidiga helirännak „Murrangu hinged “ 28.09 в 14 часов, Тарту | Tartu Kunstimuuseum 0–9 €

LilleLahing 28.09 в 15 часов, Волость Эльва | Pulmalill OÜ 10 €

Kujutades tulevikku. 6 kunstnikku Lüneburgist 27.09–25.10, Тарту | Kõrgema Kunstikooli Pallas galerii Pallas, Вход свободный

Dancing Glass. Tants. Muusika. Video 29.09 в 17 часов, Тарту | Vanemuise kontserdimaja, 30–50 €

С полной программой культурной столицы можно ознакомиться по ссылке: tartu2024.ee/programm .