ВИДЕО | Горячо! Певица Грете Пайя выложила пикантное видео со своего медового месяца(3)
Спустя неделю после свадьбы молодожены-музыканты Грете Пайя и Йоонатан Сийман уехали в медовый месяц. Первоначально пара отправилась на несколько дней в Италию, где провела время на романтическом берегу озера Комо и других местах. Оттуда влюбленные отправились в Грецию.
Музыканты Грете Пайя и Йоонатан Сийман поженились 10 сентября в приходской церкви Лаурентиуса на Сааремаа.
После свадебного торжества пара отправилась в медовый месяц. Проведя несколько дней в роскошном итальянском отеле Villa d’Este на берегу озера Комо, молодожены отправились в Грецию. В настоящее время пара остановилась в роскошном греческом отеле Olea All Suite Hotel.
Новоиспеченная жена Грете постоянно держит своих подписчиков в курсе событий, выкладывая в социальные сети прекрасные фотографии с медового месяца. Недавно Пайя разместила в своем Instagram особенно горячий видеоклип, на котором она наслаждается солнцем в бассейне. „Невероятно красиво“, - написала она под видео.
„Эмоции очень положительные, и здорово, что этот шаг придал чувствам новое измерение. Я всегда придерживалась старой школы и уважала традиции. То же самое можно сказать и о Йоонатане. В этом плане я очень рада, что нашла человека, который ценит в жизни то же самое и с которым все пока идет довольно естественно. Я чувствую, что мы с Йоонатаном подходим друг другу. Мы обручились в январе, и с этого момента тема брака стала логичной“, -ранее описала свои эмоции после свадьбы Грете журналу Kroonika.
Грете и Йоонатан долгое время держали в секрете одно из самых важных событий в своей жизни - об их свадьбе знал лишь узкий круг людей.