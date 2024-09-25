ВИДЕО | Горячо! Певица Грете Пайя выложила пикантное видео со своего медового месяца

Новоиспеченная жена Грете постоянно держит своих подписчиков в курсе событий, выкладывая в социальные сети прекрасные фотографии с медового месяца. Недавно Пайя разместила в своем Instagram особенно горячий видеоклип, на котором она наслаждается солнцем в бассейне. „Невероятно красиво“, - написала она под видео.

„Эмоции очень положительные, и здорово, что этот шаг придал чувствам новое измерение. Я всегда придерживалась старой школы и уважала традиции. То же самое можно сказать и о Йоонатане. В этом плане я очень рада, что нашла человека, который ценит в жизни то же самое и с которым все пока идет довольно естественно. Я чувствую, что мы с Йоонатаном подходим друг другу. Мы обручились в январе, и с этого момента тема брака стала логичной“, -ранее описала свои эмоции после свадьбы Грете журналу Kroonika.