Фан-зона распродана?! Счастливчики успели урвать билеты на концерт Джастина Тимберлейка на предпродаже
В 10 утра 25 сентября первые счастливчики - члены клуба Live Nation - смогли получить билеты на концерт поп-иконы Джастина Тимберлейка на сайте Piletilevi. За двадцать минут Джастин Тимберлейк сместил с трона группу Imagine Dragons, которая приезжает в Эстонию незадолго до него, и его концерт стал одним из самых продаваемых мероприятий на Piletilevi.
Компания Live Nation, крупнейший организатор мероприятий в странах Балтии, 23 сентября подтвердила, что поп-икона Джастин Тимберлейк выступит в Эстонии и Литве в начале июня следующего года. Вчерашняя предварительная продажа билетов на концерт Тимберлейка в Литве оказалась настолько интенсивной, что продажи были открыты только в течение короткого периода времени, пока местные организаторы не решили остановить продажу из-за нехватки билетов.
Через 20 минут после начала продажи билетов в наличии остались только общие и VIP-билеты. Билеты в фан-зону разлетелись как горячие пирожки. Около 11 утра продажа билетов на концерт Тимберлейка в Таллинне была закрыта.
Продажа билетов вновь будет открыта теперь уже для всех желающих 27 сентября в 10:00.