Фан-зона распродана?! Счастливчики успели урвать билеты на концерт Джастина Тимберлейка на предпродаже

Компания Live Nation, крупнейший организатор мероприятий в странах Балтии, 23 сентября подтвердила, что поп-икона Джастин Тимберлейк выступит в Эстонии и Литве в начале июня следующего года. Вчерашняя предварительная продажа билетов на концерт Тимберлейка в Литве оказалась настолько интенсивной, что продажи были открыты только в течение короткого периода времени, пока местные организаторы не решили остановить продажу из-за нехватки билетов.

Через 20 минут после начала продажи билетов в наличии остались только общие и VIP-билеты. Билеты в фан-зону разлетелись как горячие пирожки. Около 11 утра продажа билетов на концерт Тимберлейка в Таллинне была закрыта.

Продажа билетов вновь будет открыта теперь уже для всех желающих 27 сентября в 10:00.